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美增3例社區傳播 川普喊別怕「是民主黨藉機製造騙局」

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／即時報導
美國總統川普28日在白宮南草坪談新冠肺炎疫情。記者張文馨／攝影
美國總統川普28日在白宮南草坪談新冠肺炎疫情。記者張文馨／攝影

華盛頓郵報等媒體28日報導，北加州與俄勒岡州各增加1名感染來源不明的新冠肺炎確診案例，美國社區傳播已累計3例；美國總統川普談及新冠肺炎疫情時仍表示，民眾無須害怕，但指控民主黨藉機製造新一場騙局（hoax），且再度將矛頭指向特定媒體，指他們造成民眾恐懼。

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，美股28日再跌，道瓊工業指數跌357.28點或1.39%，收25409.36點，盤中一度跌逾千點。

美國疾病防治中心（CDC）於26日宣布美國境內發生社區傳播首例確診病例後，28日再度出現疑似病例；華郵報導指出，一名65歲的北加州居民確診，為社區傳播第2例；之後俄勒岡州出現全美社區傳播的第3例。

川普28日下午前往南卡羅來納州參加競選活動前在白宮南草坪受訪，面對媒體詢問股市大跌，川普稱這是未知，民眾不了解疫情會持續多久，而民主黨人不斷討論此事，也造成一定衝擊。

川普隨後在競選活動點名美國有線電視新聞網（CNN）等媒體，認為他們傳遞的訊息令民眾感到恐懼，他認為這很荒謬；川普並說，部分民主黨人藉機散布不實訊息，獲取政治利益，這是民主黨在彈劾案後又一齣的新騙局。

針對疫情，川普表示，要不是他很早就關閉邊界，美國現在將是另一個局面；扣除從武漢撤僑專機或鑽石公主號包機回來的，美國的感染人數至今為15人（至28日晚間，已增至17例），且大家都在好轉中，他很有信心。川普還說，他會解決問題，並贏得總統選舉。

全球疫情不斷擴散，確診人數也在增加；川普26日說還未考慮對疫情重災區義大利與南韓新增旅遊禁令，媒體28日詢問義大利疫情擴散是否要實施限制，川普說，正在考慮，很快會做出決定。

美國國務院領事局和美國疾病防治中心（CDC）28日雙雙調升對義大利的旅遊警示，建議民眾非必要避免前往；另外，CDC也將伊朗的旅遊疫情建議提到第三級，與中國大陸、南韓相同。

此外，與國會打交道的白宮立法事務主管游藍（Eric Ueland）28日在白宮記者會上表示，希望國會在未來兩周之內通過追加預算案，三月中旬前提案能送上總統辦公桌，讓川普簽署這項提案並且發布，用以打擊新冠肺炎疫情。

美國總統川普28日在白宮南草坪談新冠肺炎疫情。記者張文馨／攝影
美國總統川普28日在白宮南草坪談新冠肺炎疫情。記者張文馨／攝影

川普 疫情 新冠肺炎 民主黨

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