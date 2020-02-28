關島二戰遭日軍施暴倖存者 獲聯邦補償

二次大戰期間，因日本帝國主義暴行在關島飽受苦難的3000多位島民，即將從美國政府獲得期待已久的賠償。他們都是關島遭日本占領近三年期間被迫勞動或遭拘禁、受傷或遭強暴、失去親人的戰爭倖存者；每人可領到1萬元至2萬5000元。

日本襲擊珍珠港同一天入侵關島，島上一小批美國部隊或被俘虜或遭殺害，但受占領影響最大的是當地查莫羅人（Chamorro），他們被拘留、遭酷刑、被強姦和斬首；據估計，占領期間有1100多人喪生。

經過了數十年的努力，3000多位島民得以領取賠償金，代表國會總算承認，關島人民在日本占領下曾備受苦難。

戰爭期間遭日本俘虜的美國公民依法可獲賠償，但關島一開始就被排除在外。前國會議員安德伍德（Robert Underwood）說：「當時的查莫羅人都覺得被拋棄了，這種感受後來並未消失。」

聯邦關島戰爭索賠審查委員會2004年發現，美國在1951年與日本簽下和平條約，因此，聯邦政府有道義義務賠償關島戰爭損失。2016年，歐巴馬總統簽署關島戰爭索償法案，提供占領期間被迫拘禁或逃脫拘禁者1萬元、被迫勞動或受人身傷害者1萬2000元、嚴重受傷或遭強暴者1萬5000元，子女、配偶或父母遇害者可獲賠償2萬5000元，金額與其他日本占領區倖存者賠償額度大致相同，但戰爭索賠程序一直到今年2月才獲得國會參眾兩院通過。

關島戰爭索賠辦公室2月初有數十人排隊申請，有人拄著拐杖、使用助行器和輪椅，他們對這筆錢充滿激動情緒；許多倖存者說，得到賠償他們感到內疚，因為死去的父母和兄弟姊妹得不到任何賠償。

現年76歲的朱迪思·佩雷斯（Judith Perez）戰爭期間只是嬰兒，她對申請索賠很猶豫。她說，要把支票寄給已去世很久的父母。話剛說完，佩雷斯就哭了。

現年85歲的安東妮雅·克羅斯（Antonina Palomo Cross）1941年日本入侵關島時，年僅七歲，後來她的家被日軍占走、妹妹因營養不良而死，家人被迫帶著妹妹屍體前往集中營。

克羅斯如今依靠社安金和退休金度日，她說：「我很高興能收到這筆錢；多少有點幫助。」