竊取美石油公司10億元商業機密 中國學者判2年

因涉嫌竊取美國石油公司價值10億元商業機密，被捕控罪的中國籍學者譚鴻錦(Hongjin Tan，音譯)，去年11月認罪後，27日在奧克拉荷馬(Oklahoma)北區聯邦法院被判24個月監禁。

根據法庭文件，36歲的譚鴻錦2017年6月至2018年12月於一家位於奧克拉荷馬州巴特爾斯維爾(Bartlesville)的石油公司，受雇擔任研究員，被指派與一組研究員共同對新一代固定式能源儲存系統科技、即液流電池(flow batteries)進行開發；但在研發過程中，他在未獲授權的情況下複製和下載該技術，該技術價值10億元。

譚鴻錦2018年12月被公司舉報涉嫌竊取商業機密後被捕，去年11月承認竊取商業機密罪；根據認罪協議，譚鴻錦2018年12月11日使用拇指驅動硬盤，拷貝數百個包含公司機密信息的檔案，隨後便辭職，當天還回去送硬盤，說自己忘記交還；但公司檢測硬盤後發現有五個檔案被刪除，於是聯邦調查局(FBI)前往其住所搜查，找到一個外接硬盤，在其中發現被刪除的文檔。

譚鴻錦持有綠卡，擁有加州理工學院博士學位，法官27日判其24個月監禁及三年獄後監管，並須向前雇主賠償15萬元。

聯邦助理檢察官丹默斯(John C. Demers)表示，司法部將繼續嚴厲打擊此類違法犯罪行為，保護美國能源產業的安全和美國本土工作。