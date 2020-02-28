ICE利用臉部辨識 進駕照資料庫查無證移民

馬里蘭州是東岸第一個發駕照給無證移民的州，自2013年以來發了27萬5000多張；但如今移民及海關執法局(ICE)可利用面部識別技術，對馬州的駕照資料庫進行篩檢並發現無證移民，使移民對個資被利用感到受騙和恐慌。

馬州的駕照資料庫存有700萬駕照資料，包括照片、姓名和住址等訊息；州執法部門去年11月告訴州議會，ICE自2018年以來進入馬州的駕照資料庫近百次，每次都展開許多搜索。

馬州給無證移民發駕照，是認為要求移民參加路考和買車輛保險，可加強公路安全；但移民維權組織如今表示，ICE利用駕照的照片可追查無證移民；巴爾的摩的移民維權人士說，無證移民獲得駕照現在反而使他們處於弱勢，馬州有責任維持民眾對州府的信任。

ICE近年來篩檢過猶他、佛蒙特和華盛頓等多州的駕照資料庫，以確定無證移民身分，馬州的紀錄表明，ICE在全國可無需批准而進入資料庫搜檢。

ICE發言人表示，他們採用面部識別技術進行篩檢，主要是為了調查販賣兒童和網路犯罪，而不是普通的移民執法。

但喬治城大學法學院的魯道夫(Harrison Rudolph)認為，駕照資料庫的面部識別篩檢可影響到任何人，不僅只是無證移民，因為識別篩檢可能出錯和抓錯人。研究顯示，對非裔和亞裔的識別篩檢失誤率可高出100倍，準確性受到資料庫規模和照片品質的影響極大。

魯道夫說，如果認為是美國公民就不會受到影響，那就錯了，問題不在於是不是移民，而是會被識別技術認為是移民。

ICE近月來展開突檢和抓捕行動，巴爾的摩一個移民維權組織對他們如何找到移民感到不解，三周前被捕的一位移民表示，逮捕他的ICE官員說，他們是通過馬州的駕照體系找到他。

移民維權組織說，ICE可獲取汽車監理廳的照片資料，是被捕移民增多的主要原因。許多移民為了開車上班和接送子女上學而申請駕照，如今他們因為資料被洩而感到受騙和恐慌。