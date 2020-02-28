美防華裔科學家暗助中國 一判刑一起訴

旅美中國科學家譚宏進周四(2月27日)在美被判囚兩年。他被指控從他工作的美國石油公司竊取下一代電池技術。

現年36歲的譚宏進是中國籍。持有美國永久居留證的他在2018年12月被捕，並在2019年11月因竊取商業秘密而被判有罪。

美國俄克拉荷馬州北區地方法院法官弗裡澤爾（Gregory Frizzell）判處他在聯邦監獄服刑24個月，並要求他賠償其雇主15萬美元。

美國司法部在一份聲明中表示，譚宏進盜竊的下一代電池技術市值超過10億美元。

助理檢察長德默斯（John Demers）說：｢這項調查和起訴是中國持續企圖竊取美國知識產權的另一實例。」

FBI探員葛德柏 (Melissa Godbold)說：｢美國公司在先進的研究和技術上投入了大量資金......商業秘密盜竊會傷害我們的國家安全和自由市場經濟......從公司和工作人員的辛勤工作中奪走利潤。」

根據司法部的資料，在被逮捕之前，譚宏進從2017年6月起就在美國一家石油公司擔任助理科學家。雖然司法部沒有公布該公司名稱，但譚宏進的領英(LinkedIn)頁面上自稱在俄克拉荷馬州的跨國能源公司「菲利普斯66」(Phillips 66)擔任顛覆性創新小組的專職科學家。他曾在加州理工學院擔任研究助理和客座科學家，並獲得博士學位。

鎖定華裔研究員

美國防範專業技術遭非法盜竊的案件不止這樁。就在譚宏進被判刑的同一天，田納西大學教授胡安明也遭指控三項電匯欺詐罪和三項虛假陳述罪。

他涉嫌在取得美國國家航空航天局（NASA）資助時，隱瞞與北京工業大學的合作關系。司法部表示，胡安明在田納西大學任教和研究期間，與北京工業大學一直保持聯系。起訴書稱，從2016年起，他就開始「隱瞞和北京工業大學的關系，欺騙國家航空航天局」。

司法部在聲明中表示：「聯邦法律禁止NASA的資金使用在與中國或中國大學合作的項目上。」電匯欺詐罪最高可判處20年監禁，和每項罪名最高25萬美元的罰款。虛假陳述最多則可判處5年監禁。

國家安全助理總檢察長約德默斯（John Demers）說：「這是涉及教授或研究人員對美國雇主和美國政府隱瞞其與中國關系的最新案件。我們不會容忍這種事。」

鄒宗翰/張慈 (綜合報導)

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