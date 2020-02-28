美參議員提案 鼓勵川普派高階代表團出席蔡就職典禮

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納等議員27日共同提出決議案，鼓勵美國政府指派高階官方代表團訪台，出席520就職典禮，並呼籲美國政府支持台灣積極參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）等。此外，議員也表達支持台美洽簽自貿協定。

這項無拘束力的決議案肯定台灣人民舉行自由與公平的總統暨立法委員民主選舉，並恭賀蔡英文勝選連任台灣總統，提案人包括賈德納（Cory Gardner）、參院外委會主席芮胥（Jim Risch）、亞太小組民主黨首席議員馬基（Ed Markey）。

決議案內容包括鼓勵美國總統依美國法律指派高階官方代表團出席就職典禮；呼籲美國政府支持台灣積極參與國際組織，包括WHO、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）；承諾在蔡英文第二任期內深化美台關係。

芮胥透過新聞稿表示，完全支持就台美洽簽自由貿易協定展開相關的研議；芮胥並說，在台灣面對中國大陸無情打壓之際，他承諾將持續支持台灣獲納入並積極參與包括WHO在內的國際組織。

馬基表示，美國應致力推動台灣參與國際組織，並反制中國大陸試圖孤立台灣的行為；而美國可以透過指派內閣級官員出席今年5月蔡英文的就職典禮，傳達支持台灣的強烈訊息。

賈德納表示，當中國大陸持續逼迫台灣，美國重申對台灣民主的支持，與擴大美台友誼至為重要。