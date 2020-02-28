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防疫大恐慌！美國政府官員喊囤貨 賣場恐斷貨

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合27日電

聯邦政府官員建議家庭為新型冠狀病毒疫情採取預防措施，儲備若干必要用品，專家預計未來幾個月零售商架上商品恐被搶購一空，並且不利部分需要直接面對消費者的產業。

「國家廣播公司」(NBC)報導，新冠肺炎可能演變為全球大流行，這表示這種傳染性疾病有機會在短時間內在多國傳播。

為防範任何可能情況，國土安全部(DHS)表示，家庭應該檢查處方籤藥物補給，並儲存兩周的水與食物，同時手邊需有非處方籤藥物與營養補給品，包括止痛藥、咳嗽與感冒藥物以及有電解質的飲品。

不過聯邦疾病防治中心(CDC)不建議消費者購買口罩，而是建議民眾要多洗手，只有出現不適症狀的民眾需要戴口罩，以防傳染疾病給他人，另外還有一線醫護人員須戴口罩。

NBC報導，恐慌性囤貨可能使架上商品短缺，同時實體店面暫時會出現營收下滑。

金融服務公司Cowen多名分析師本周指出：「消費者信心降低、零售流量可能嚴重下滑以及店家暫時歇業，這些都是持續發展中的風險因子。」

NBC指出，不過零售業者有信心，這波疫情不會打破經濟的長期平衡。

富國銀行(Wells Fargo)分析師凱利(Edward Kelly)指出，先前美企為因應美國與中國的貿易戰和中國新年已預先囤積一些貨物，因此目前存貨狀況尚可。

但存貨有限的全球供應鏈可能大亂，因為供應商中斷供應或者無法取得重要零件或必要原料。

凱利表示，若無法盡快恢復生產，目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)可能首當其衝，到4月中可能就會面臨架上缺貨的情況。好市多、BJ連鎖超市和Kroger也會出現包裝材料短缺的情況。

以夏威夷為例，雖然夏威夷目前無確診案例，但同樣出現搶購人潮。

夏威夷電視台KHON2報導，由於夏威夷呼籲民眾，家中須有食物、藥物的補給品，導致該州好市多量販店裡，民眾搶購罐裝食物、罐裝水等可長期存放的食物。

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