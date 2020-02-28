新冠肺炎一旦大流行…美國全民日常生活都將亂了套

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情如果在美國大規模流行，民眾日常生活許多層面都將受到影響，包括上班、上學模式都必須隨之調整，站在第一線的醫院與先遣急救員(first responders)負擔則將加重。

華盛頓州一所高中27日就臨時宣布停課，原因是一名教職員工主動通報指出，一名家庭成員日前結束海外旅遊，返美之後出現身體不適，已經進入隔離並接受新冠病毒檢測。

華盛頓州北岸學區(Northshore School District)總監瑞德(Michelle Reid)26日致函波瑟爾高中(Bothell High School)全體學生家長，信中指出這名教職員工已經開始居家隔離14天，教職員工的家屬到目前為止並未確認身體不適與新冠病毒疫情有關，並需等候檢測報告出爐。

瑞德信中指出，向衛生機關通報之後，主管官員評估學校師生健康安全面臨危害的風險極低，並不需要停課，「然而，等候檢測報告結果的同時，基於慎重起件，我決定波瑟爾高中27日、28日停課。」

美國國內首例新冠病毒確診患者便是出現在華盛頓州。住在西雅圖地區的一名35歲男子，到中國旅遊返美後確診得了新冠病毒，在華盛頓州艾佛瑞特(Everett)普羅維登斯地區醫療中心(Providence Regional Medical Center)治療後，已經於今年1月20日住院。

聯邦疾病防治中心(CDC)25日表示，新冠病毒在美國傳播恐怕不可避免，美國民眾應做好因應準備。美國疾病防治中心全國疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)在記者會上表示：「到最後，我們估計將會在美國出現社區傳染。」

有線電視新聞網(CNN)27日報導，CDC在2017年擬定的「避免流感在美國大爆發社區疫情控制指南」，對一旦疫情在美國擴散，提供了基本因應綱要。

根據這份因應指南，如果學校並未宣布停課，學生到校之後可能將採分組學習制，課桌椅之間則將相隔至少三呎。如果疫情嚴重，CDC將建議學校停課。

2009年H1N1流感大流行期間，全美各地共有100多所學校停課。

美國疾病防治中心網站也公布了讓雇主參考是否讓員工在家上班的研判標準；CDC指出，雇主應該訂定彈性病假政策，鼓勵身體不適的員工盡量留在家裡，不要進辦公室。