「吹哨者」爆隔離危機：執行人員缺乏訓練和裝備

一名在政府機構任職的「吹哨者」(whistle-blower)檢舉指出，聯邦政府為可能接觸到新型冠狀病毒的美國民眾安排隔離地點，但奉命前往位於加州軍事基地隔離地點執行任務的聯邦衛生機關人員，卻彷彿被趕鴨子上架，缺乏適當的醫療訓練及防護裝備，這些人員工作完成後便回到眾多人群當中繼續生活，可能成為潛在危機。

紐約時報報導，國會已經收到吹哨者的檢舉報告，接下來專門處理聯邦政府單位遭投訴的獨立政府監督機構「特別檢察官辦公室」(Office of the Special Counsel)也會收到一份正式的檢舉函。

衛生與福利部27日表示，已經知道有這份檢舉報告。

今年1月底及2月初，美國將從中國撤僑返美的民眾，分別安排在兩處加州曲維斯軍事基地(Travis Air Force Base)、馬奇空軍預備基地(March Air Reserve Base)的隔離地點，並指派聯邦衛福部兒童暨家庭管理署人員前往處理。

「吹哨者」在檢舉報告中指出，前往隔離地點的衛生機關人員「欠缺裝備」卻奉命必須進入隔離區，包括僑胞剛下機時的停機棚。報告中指出，衛生機關人員執行任務進入第五天，才有機會參加安全講習。

紐約時報報導，這名「吹哨者」是兒童暨家庭管理署高層官員，部分國會議員擔心，「吹哨者」舉報之後恐將面臨清算下場。

「吹哨者」指出，衛生機關人員在缺乏訓練及防護裝備的情況下，便與可能接觸過新冠病毒的僑胞接觸，執行任務期間在軍事基地自由行動，離開基地之後也沒有任何行動規範，至少一名工作人員住在基地附近的旅館，後來並搭乘商業航班離開加州。

「吹哨者」指出，這批衛生機關人員當中，絕大多數都不知道必須每天三次測量體溫。