領軍抗疫！潘斯挨批沒經驗 有請資深專家出馬

川普總統26日宣布任命副總統潘斯負責督導新型冠狀病毒防疫措施，但這項任命隨即遭到眾多批評；與此同時，潘斯27日宣布由愛滋病國際行動專家黛博拉·伯克斯(Deborah Birx)擔任白宮新冠狀病毒反應協調員。顯示白宮正統一口徑，控管衛生當局所有有關新冠肺炎的對外發言。

民主黨人包括眾院議長波洛西、聯邦參議員桑德斯、紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲，都抨擊潘斯不是統管抗疫行動的適任人選。波洛西批評潘斯過去防範愛滋病毒和「尊重科學」 方面的紀錄，擔心他能否統管抗疫反應事宜，並說她已直接向潘斯表明她的擔憂。歐凱秀-柯提茲則直言：「潘斯其實不相信科學」，讓他負責美國有關新冠病毒的反應，「完全不負責任」。

潘斯27日表示，新冠狀病毒對美國公眾威脅仍然很小，白宮也已開始與國會討論補充經費開支法案，以打擊此致命傳染病的蔓延。潘斯說：「目前的最佳估計是，它對美國公眾威脅仍然很小。我們將確保繼續利用聯邦政府的全部資源，來應對國內新冠狀病毒。」

潘斯表示，他負責領導白宮應對新冠病毒工作小組，衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)則是擔任小組主席。與此同時，潘斯宣布由美國打擊愛滋病毒/愛滋病國際行動負責人伯克斯擔任白宮冠狀病毒反應協調員，來邀請經驗豐富的科學家和醫師來管理與病毒潛在傳播相關的反應。

這也表示，政府衛生官員和科學家若欲針對美國對抗新冠病毒情況公開露面或發表聲明，須先取得潘斯、阿查爾和伯克斯三人的許可。

此舉顯然是白宮針對連續幾天各行政官員在電視上的說法混淆，而採取的統一口徑行動。官員強調，目的並非控制專家和官員說些什麼，而是要確保各方努力獲得協調與整合。

美國病毒學專家、全國過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)表示，白宮已指示他，未經許可不得發表任何其他言論。

據指出，川普認為阿查爾先生對此病毒「過於警惕」。潘斯的助理則意識到，如果潘斯未來的領導反應不足，將會為他帶來政治風險。