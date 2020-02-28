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CDC：約40%美國成人過胖

世界日報 / 編譯吳日君／綜合27日電

美國疾病防治中心(CDC)27日公布最新報告指出，每十名美國成人中，就有四名過胖；嚴重肥胖比率約為10%。

這份2017-2018年健康調查報告，測量超過5000名接受調查美國成人。

調查發現，美國成人過胖比率約為42%，比2015-2016年報告結果40%略高。新調查結果的嚴重肥胖人數比率超過9%，也高於前份報告的8%。

過胖人數比率增加，在統計學上不認為有重大變化，但CDC報告研究人員奧格登(Cynthia Ogden)表示，儘管過胖人數增加的比率不高，美國成人過胖比率顯然正在上升。

半個世紀之前，100名美國成人中僅有一名是嚴重肥胖，而現在過胖比率增加了十倍。在過去20年間，過度肥胖比率上升約40%。

喬治華盛頓大學肥胖症專家戴茲(Dr. William Dietz)表示，調查結果顯示，有愈來愈多美國人會因為過胖，導致罹患糖尿病、心臟病與癌症，也增加了醫護人員照顧嚴重肥胖病患的困難度。他估計，每位家庭醫師至少要照顧約100名嚴重肥胖病人。

CDC此次並未公布孩童與青少年肥胖人數的最新報告。

戴茲責怪政府並未推出更多促進體育活動與改善飲食的政策，例如修建更多人行道，或增加含糖飲料的稅；他說，肥胖被認為是全國最主要的公共健康問題之一。

是否過胖是根據BMI指數來衡量，以個人體重與身高來計算。BMI等於或大於25被視為過重；BMI為30以上則是過胖，等於或超過40是嚴重肥胖。美國婦女平均身高五呎四吋，體重174磅以上被視為過胖、232磅以上被認為嚴重肥胖。男性平均身高為五呎九，體重203磅以上被認為是過胖、270磅以上則是嚴重肥胖。

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