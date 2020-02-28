美國防疫升級！政府恐使用特殊權力加速生產防護裝備

路透引述兩名要求匿名的美國官員報導，川普政府考慮援用國防生產法（Defense Production Act）特殊權力，迅速擴充防護口罩和防護衣產能，以對抗新冠肺炎。

美國國會在1950年韓戰爆發後通過國防生產法，啟用這條法律意味美國對新冠肺炎的防疫升級。

這項法律授權美國總統可以基於國家安全及其他原因，擴大生產關鍵材料或產品。美國大型口罩製造商包括3M公司及Honeywell。

美國衛生官員已經表示，民眾應該開始為新冠肺炎疫情在美國蔓延做準備。

美國衛生及公共服務部（HHS）部長阿扎爾（Alex Azar）日前在聽證會向國會議員表示，美國需要備妥大約三億個N95口罩，供第一線的醫療人員使用。美國目前只有三億個的一小部分。

路透報導引述一名國土安全部（DHS）官員指出，在26日的跨部門電話會議中，衛生及公共服務部及國安部官員討論援用國防生產法的可能性，以生產防疫的「個人防護裝備」。此類裝備可涵蓋口罩、手套和防護衣。

阿扎爾26日在國會聽證會上表示，中國控制口罩「許多原物料以及生產能力」。

國安部官員向路透表示，「這些東西顯然很少是在美國製造的，因此，如果我們決定依靠國內生產，可能難度高」。白宮官員證實，政府正在探討動用國防生產法增加防護裝備產能。