連9次準確預測美國總統大選 警告川普恐敗在新冠肺炎上

準確預測1984年迄今9次美國總統大選結果的學者Allan Lichtman告訴英國獨立報，新冠肺炎的大爆發可能是壓垮川普連任之路的最後一根稻草。

任教於American University的Allan Lichtman表示，「主要問題是因冠狀病毒對經濟的影響。可能危機會減少，也可能會開始全球流行，這將導致美國的衰退。這將成為川普的判決書。」他還說，「權威機構已經大幅下調對今年經濟成長的預測」。