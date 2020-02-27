美國「反私刑法」闖蕩120年 國會終過關

美國國會經過120年的努力與延宕，26日終於通過「反私刑法」，讓聯邦刑法益形完備也更「文明」。

參院已經通過自己版本的反私刑法案，眾院26日下午投票表決，以410對4票通過，預計很快就會送到白宮，讓川普總統簽署後生效。

眾院版的法案名為「艾默特提爾反凌遲刑罰法」(Emmet Till Antilynching Act)，由民主黨議員拉許(Bobby Rush)提案；參院版由民主黨的賀錦麗、布克和共和黨的史考特聯合提案。

取名「艾默特提爾」，因為1955年的時候，密西西比州年僅14歲的少年提爾被一名白人女子指控向她吹口哨、還抓她一把，就被殘殺。少年母親力抗當地人要立即把屍體下葬，堅持要大家「把我所看到的(慘狀)照相存證」起來。

被起訴殺害少年的兩名白人卻被全為白人的陪審團判決無罪。65年前的的時空背景，種族主義罪犯無罪獲釋，甚至根本不被起訴，司空見慣。

眾院法案旨在將私刑入罪，並且把私刑當作仇恨罪，因為私刑太常被整群人當作工具。

法案對私刑的定義是，一群人有意地、惡意地對另一個人施暴，並置諸死地。

拉許說，參眾兩院都以絕對比數通過這法案，顯示暴力、特別是種族暴力不見容於美國。提爾就是他選區的少年，提爾的悲慘下場在拉許心中留下永難磨滅的印象，「讓我意識到，在美國，你是黑人的話，該承受的風險和該擔待的恐懼有多大。」

眾院多數黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)說，私刑是暴民或一群人有預謀的法外殺人，目的是撒播恐懼的種子。

他說，「私刑是美國歷史上的一大污點，但更大的污點是，盡人皆知而保持沉默」，「反私刑法早就該立法完成了。」

1880年代到1960年代，美國南方私刑很普遍，主要是為了恐嚇黑人；據統計，1882到1968年間，美國私刑案件達4743個，其中，3446案中的受害者是黑人。