她是第1人！綠扁帽快到手了 結訓加入特種部隊

自從國防部2016年對女性開放所有戰鬥與特別行動工作後，美軍官方指出，一名國家防衛隊女性士兵未來幾周可望成為首位「綠扁帽」(Green Beret )成員，並加入特種部隊。

這名女性士兵目前正處於訓練的最後階段，之後才能從約一年的正式培訓計畫「Q課程」(Q Course)畢業，成為特種部隊工程師士官。美軍官員表示，她幾乎保證可以畢業了，不過偶爾還是會有士兵在訓練末期被當掉或因為受傷被踢出。

陸軍特種作戰司令部發言人因為安全顧慮，不公布這名女性士兵的任何資訊。

這名士兵是為數不多通過最初24天評估計畫的女性之一，通過這項評估過程才能接受培訓資格課程。這項維持數周的過程會檢測候選人的一些基本軍事能力，包括地面導航、背作戰重裝行軍，之後他們會再由特種部隊高層評估，進而遭到剔除或者獲允接受資格課程。

至少有另一名女性也進入資格課程，對方是一名醫療士官。

資格課程長度取決於士兵的軍事工作，對俗稱「綠扁帽」的特種部隊來說，士兵專長包括機密與行動、武器、醫療、工程和通訊，全部都是前線作戰位置。

陸軍中約有6萬5000名女性，其中逾700名女性獲允參與受限的作戰任務。超過12名女性已經從陸軍遊騎兵學校畢業，包括克爾斯汀．格斯雷特(Kristen M. Griest)上尉，她在2016年成為陸軍首位女性步兵官。

格斯雷特2015年畢業時表示：「我們處理事情時身心狀態可以跟男性一樣。」

陸軍特種部隊是陸軍最後幾個沒有任何女性的組織，如今特種部隊擴大任務範圍，除了激烈的作戰行動，還囊括更多「軟力量」，例如為地方孩童接種疫苗免於生病，以及和地方領袖打交道。

軍方開放作戰任務給女性前，1980年代初期有一名女性陸軍上尉符合特種部隊資格，但卻未獲允下單位。