白宮人事主管副手 年僅23歲大學生

消息人士說，勢力強大的白宮總統人事室 (PPO)已聘請23歲的大學四年級學生貝肯 (James Bacon)，擔任新任人事室主任的麥恩提 (John McEntee)的副手。

還在喬治‧華盛頓大學攻讀學士學位的貝肯，曾在運輸部政策部門短暫工作。在此之前他在住宅與都市發展部擔任白宮連絡員，並成為部長卡森的親信助理。

Politico政治網站說， 川普參選總統之初，貝肯就在麥恩提手下做事，後來參與政權交接作業。一個官員說，如非向學校請假參加競選活動，他早就畢業了。

貝肯現在將擔任PPO作業主管，監督文書處理和協助篩選各聯邦部會官員人選。

消息人士說，29歲的麥恩提20日召集各內閣部會白宮連絡員開會，要他們揪出由川普任命，卻可能反川普的官員。他也表示PPO將重新審核所有任命官，看他們是否有任何不效忠之舉。

更激烈的人事改變可能拖到11月大選之後才出現，不過麥恩提告訴這些連絡員，不要再把反川普官員調來調去。

因擺脫彈劾而氣焰更盛的川普，對不屬於他原始班底的人猜忌愈來愈深，並仰賴麥恩提之輩執行他對白宮只用自己人，清除任何可能屬於「深層政府」份子的心意。

麥恩提在2016年大選擔任川普的保鏢，川普入主白宮後繼續跟在川普身邊。2018年他因豪賭引發安全顧慮，被當時的白宮幕僚長凱利開除。但是，今年稍早他又被找回來，以配合川普競選連任和白宮預期的人事整頓。

PPO對審核和聘任總統任命官扮演重要角色，而消息人士說，川普可望透過麥恩提更直接參與這種人事任免。他們說，川普過去三年一直讓別人控制誰能接近他和擁有權力，而他現在有意收回一些權力，參與決定白宮和政府人事。