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私下批評川普遭錄音 ABC資深記者被停職

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國一名記者私下聊天時批評川普總統，遭到極右派社運團體偷偷錄音，影片內容曝光之後，新聞部將他停職。路透
美國一名記者私下聊天時批評川普總統，遭到極右派社運團體偷偷錄音，影片內容曝光之後，新聞部將他停職。路透

美國廣播公司(ABC)資深記者萊特(David Wright)私下聊天時批評川普總統，遭到極右派社運團體偷偷錄音，影片內容曝光之後，美國廣播公司新聞部26日宣布，萊特已被停職，回到工作崗位之後將調離政治線。

在26日稍早曝光的影片中，萊特以「如同夢魘一般的配偶」形容川普，並說自己很不喜歡川普，因為川普是個「笨蛋」。

萊特是在2000年加入美國廣播公司新聞部，經常到世界各地採訪，曾專訪過臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)等矽谷科技大亨。萊特近期也協助採訪川普。

偷錄萊特私下談話的極右派社運團體，先前曾以相同手法針對美國有線電視新聞網(CNN)、華盛頓郵報(The Washington Post)及紐約時報(The New York Times)記者展開偷拍行動。

消息人士透露，萊特與自稱「紀錄片工作者」的工作人員閒聊，交談內容遭到偷錄，錄影當時萊特並不知情。

在影片中，萊特以「如同夢魘一般的配偶」形容川普，並說自己很不喜歡川普，因為川普是個「笨蛋」。並未入鏡的人士詢問萊特政治理念為何，萊特回答說，覺得自己是個社會主義者。

萊特還被錄到批評美國廣播公司以及其他新聞媒體，並說媒體對於川普的報導都是「缺乏看頭」。萊特說：「我們並沒有對川普追究責任，對於他真正有做事的部份，我們也沒有給他應得的讚美。」

美國廣播公司新聞部26日發表聲明指出，為避免影響身為新聞機構的公正性，萊特已經遭到停職，回到工作崗位之後則會調離政治線。至於萊特停職期間多久，美國廣播公司新聞部發言人則未評論。

川普 華盛頓郵報

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