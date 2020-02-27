入籍隱匿重大犯罪 美撤公民資格

美將成立專責單位調查

福斯新聞網（Fox News）26日報導，川普政府將在司法部移民訴訟辦公室（Office of Immigration Litigation）旗下成立新單位，專責處理申請入籍時隱匿重大犯罪事實的外國出生者，恐怖主義及戰爭犯罪都包括在內，一經發現，將撤銷他們已取得的美國公民資格。

報導指出，已經完成入籍的外國出生者，如果當初填寫N-400表格時未如實申報犯罪前科紀錄，將遭撤銷美國國籍。司法部調查人員必須證明當事人以非法手段取得公民資格，或者當事人申請入籍時刻意隱瞞事實或作不實陳述。

N-400表格上，填寫人必須回答是否曾經參與種族屠殺（genocide）、酷刑（torture）等重大犯罪。填寫人也必須答覆是否涉及恐怖主義行動、極權主義組織、納粹政府，或者曾經因為犯罪遭到判刑而服刑。

表格填寫不實將遭鎖定

報導指出，如果對於N-400表格這些問題曾經做出不實回答，便會遭到司法部調查人員鎖定，釐清是否符合撤籍條件。

助理司法部長韓特（Jody Hunt）指出：「當恐怖分子或性侵犯靠著不實陳述而成為美國公民時，儼然是對我們制度體系的公然侮蔑，對於這些罪犯的受害者來說，更是嚴重冒犯。」

韓特指出，新成立的撤籍小組（Denaturalization Section）有助於司法部加強查緝非法取得公民的不肖人士，並且對於造假行為者確實究責。

福斯新聞網報導，遭到撤籍之後並不會被遣返，而是回到擁有永久居留權的身分。