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白宮追加25億美元抗疫 國會憂不夠

聯合晚報 / 華盛頓記者張文馨／26日電

白宮24日向國會提交追加預算案，要求國會支持撥補25億美元用以對抗疫情，但國會議員質疑白宮低估需求，只提出這點預算令人難以接受，且針對追加預算的說明不足，也引發質疑；衛生部長阿查爾26日在眾議院撥款委員會聽證會上表示，若有不足一定會向國會再度提出追加預算。

阿查爾（Alex Azar）指出，目前已先從傳染病快速應對基金中提撥1.05億美元，另外還從其他衛生計畫中挪支1.36億美元，資源已投入對抗新冠肺炎疫情。

根據媒體的整理報導，2015年伊波拉病毒爆發的時候，國會最後同意給予54億美元的處理經費。

2009年H1N1大流行，國會也同意行政部門追加預算70億美元；國會議員質疑，這次白宮僅追加25億美元是否足夠，或是低估疫情？

倡議應追加預算對抗疫情的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）26日上午表示，應該把這筆預算規模提高到85億美元，並分成五部分著手進行疫情控制。

疫情 白宮 新冠肺炎 社區感染

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