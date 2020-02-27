繼子女面前「上空」猶他女子認罪 免被登記10年性罪犯

猶他州婦女提莉‧布坎南(Tilli Buchanan)在繼子女看到她在家中裸露上身後，受到刑事控罪；她於25日接受認罪協議，以避免在定罪後，必須註冊成為性罪犯的風險。

這個認罪的決定，終結了此案，也引起了眾所關注，探討男女裸露上身所獲得不同對待，是否有失公平；因為事發當時，她的丈夫也脫去襯衫，卻沒有因此而受到控訴。

布坎南與她的律師辯稱，猶他州法律涉及猥褻兒童的法律，對女性不公平，並要求法官放棄指控，並指出法律有部分違憲。布坎南與「猶他州美國公民自由聯盟」列出一起法庭判例，其判決推翻科羅拉多州的上空裸露禁令，推動女權運動。

但是，法官卻支持檢察官，認為在美國社會中，猥褻行為包括一般認知的裸露女性乳房。律師理查茲說，布坎南或其他女性必須擔心她們的孩子看到她們上空，實在相當可笑。

作為認罪協議的一部分，布坎南的猥褻輕罪名成立，協議取消了另外兩項涉及兒童的猥褻指控。只要她不再犯任何新罪行，其餘罪名將於一年後被撤銷。理查茲認為，進入法庭審判的賭注太高，因為若她被裁定犯罪，將被視為性罪犯，登記備案十年。

根據法院文件，布坎南與她的丈夫稱，他們在鹽湖城市郊家中車庫內懸掛石膏板時，脫下襯衫以防止弄髒，這時三名9至13歲的孩子走進來。

對布坎南的指控罪名，是當兒童福利機構進行另一起涉及兒童調查案件時，繼子女的親生母親向當局舉報。警方指出，布坎南在孩子們面前脫去襯衫與胸罩，是受到酒精影響。

一項名為「解放乳頭」(Free the Nipple)的全球運動，在美國部分地區取得法律條款挑戰成功。美國第十巡迴上訴法院維持一項裁決，阻止了科羅拉多州柯林斯堡禁止女性上空裸露的禁令；但美國最高法院近來將三名「解放乳頭」活動成員定罪，她們於2016年在新罕布夏州海灘上空而被逮捕。