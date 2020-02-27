為安全「防自殺」！溫斯坦可能住單人牢房 有電視衛浴

好萊塢製片溫斯坦(Harvey Weinstein)因兩項重大性犯罪的罪名成立，被法官勒令入獄後，因出現胸部疼痛症狀被送進醫院；為了避免步上另一名性罪犯艾普斯坦在獄中自殺的後塵，獄方可能安排他獨監，擁有電視和衛浴，甚至還會有個人使用的電話。

溫斯坦正在紐約表維醫院監獄病房，而懲教局可望同意他的律師的請求，將他送進照顧需要特殊保護囚犯的特殊醫療設施，至少到下個月他被宣判刑期為止。

辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)與辯護律師團隊致力在訂於3月11日舉行聽證會宣布判決前，讓溫斯坦交保出獄，同時也試圖幫助他翻案。

溫斯坦已被列為第06581138Z號囚犯，而在紐約刑事體系漫長的流程中，雷克島監獄(Rikers Island)可能只是他被監禁的其中一個處所；可能要經過數月，他才會被送進偏遠的牢房；這段期間，溫斯坦兩周前雇用的監獄顧問將提供協助。

一位匿名的前市監獄官員說，如果溫斯坦出院後真的來到雷克島監獄的醫療設施，他可能會被關進雙倍尺寸的單人牢房，有供他個人使用的電視和衛浴，也許還會有電話；「有點像是旅館房間，就像單人小公寓，裡面有所需的一切，非常孤立，這是為了保障他的安全。」

市懲教局長霍恩(Martin Horn)說，雷克島的一處醫療設施「北部醫務指揮中心」(North Infirmary Command)雖談不上「豪華」卻也不是「極度惡劣」的環境；而另一處「西部設施」(West Facility)則配備可以淋浴的單人牢房。

霍恩說，懲教局官員讓溫斯坦住進僻靜的牢房並不是特殊待遇，而是為了在以暴力聞名的雷克島監獄裡保障他的安全。

據二位知情人士稱，與一般囚犯關在一起會有危險的囚犯，例如名人、性侵加害者、或跨性別人士，就會被送進北部醫務指揮中心這樣的地方以策安全，還有一個區域專門關押員警。

知情人士表示，自從另一名被控性侵、也為名人安排性派對的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)去年8月在紐約曼哈坦監獄牢房裡上吊自殺後，獄方就開始防範類似事件再度發生。