男高音多明哥為性騷事件道歉後 多女「MeToo」提控

被控性騷擾的歌劇界超級巨星多明哥(Placido Domingo)24日發表聲明，為過去讓多名女性受傷害「深深抱歉」。多明哥的道歉聲明在美國音樂表演者工會(American Guild of Musical Artists，AGMA)完成調查後做出，內容與他一貫的辯解與否認，大相逕庭，也立即讓更多女性決定站出來，指控多明哥性騷擾和濫用權力。

新加入指控多明哥陣容的女性，是來自烏拉圭的女高音盧茲·德爾·阿爾巴·盧比奧（Luz del Alba Rubio）。她向美聯社表示，25日看到多明哥道歉，非常震驚。她說：「我覺得我們征服了巨人歌利亞（Goliath）。現在我們再也不必害怕大聲說出來了。」

烏拉圭女高音盧茲·德爾·阿爾巴·盧比奧。 美聯社

盧比奧認為多明哥的道歉值得嘉許，但內容明顯是律師起草且缺乏認罪；「他一開始否認，後來說自己受害，現在卻又想贖罪了。如果他真心感到歉意，應該當面向我們道歉。有的女性受苦了20多年，他理當請求我們的原諒。」

美聯社引述知情人士報導，AGMA委任律師調查後發現，1990到2000年代有27人親身經歷或親眼見到多明哥對女性性騷擾，有12人表示早就耳聞多明哥的作風，他任職的兩家公司也都知情。現年79歲、西班牙籍的多明哥曾在華盛頓國家歌劇院(Washington National Opera)擔任高階主管，2003年起擔任洛杉磯歌劇院(Los Angeles Opera)總監，直到去年10月才辭職。

去年美聯社連續報導多明哥遭多名女子指控性騷擾與濫權，AGMA與洛杉磯歌劇院皆為此展開獨立調查，後者的調查仍在進行中；但AGMA表示，工會不打算發布調查報告。AGMA只以簡短聲明指出，調查發現多明哥「在工作場所內外從事不當活動，包括從調情到性索求。」

最早公開出面指控多明哥性騷擾的控訴者歌手帕特里夏·沃爾夫（Patricia Wulf）和安琪拉‧特納‧威爾森(Angela Turner Wilson) ，為此發表聯合聲明，呼籲AGMA與控訴者站在一起，將多明哥從工會中開除；「藉此表明娛樂業正從錯誤中吸取教訓，今後不容業內共謀犯下性騷擾和性虐待。」

代表沃爾夫和威爾森的律師凱茲（Debra Katz）呼籲AGMA公開調查結果。她表示：「報告不發布，令人憤慨。他說他學到了。那他學到了什麼？他知不知道侵犯和亂摸女性是不行的？這樣的道歉太少了，也太晚了。」