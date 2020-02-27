乳波臀浪「太R了」！超級盃中場表演引起1300件投訴

今年的職業美式足球超級盃大賽，中場表演請到歌壇天后珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)和夏奇拉(Shakira)，可是兩人乳波臀浪的狂放演出卻讓許多觀眾難以消受。

聯邦通訊委員會 (FCC)26日說，它因這段演出接到超過1300件投訴。大部分投訴似乎是覺得在全民觀賞的足球賽做這種表演很不恰當，有些人更認為應為其加上限制級(R)標籤。

福斯電視轉播的超級盃大賽吸引超過1億觀眾。除了佛蒙特之外，每一個州都有人向FCC投訴，德州投訴者最多，共有140件。

有個猶他州民投訴說，這應該是個全家老少咸宜的演出，觀眾卻看到拉斯維加斯式的成人秀。

他寫道說：「我對電視播出這種表演被認為可以接受感到失望，對這種表演事前沒有受到檢查非常反感…我很難過我的女兒覺得這種行為是可以接受的，甚至覺得她們應做這種不當打扮和舉止。」

另一個人更將其比擬為色情表演。他寫道：「我不訂花花公子頻道，我們不花20元買色情片，我們只想全家一起坐下來觀賞超級盃。我們期望看球賽和簡短的音樂演出，想不到眼睛卻受到污辱。你們實在可恥，居然讓這種東西滲透我們的家庭。」

羅培茲和夏奇拉的演出被許多人稱許為把拉丁文化推上中央舞台，「紐約時報」即稱之為「在移民和美國拉丁美洲裔受到廣泛妖魔化之時，理直氣壯的展現拉丁驕傲和文化多元」。

去年超級盃中場表演魔力紅樂團主唱亞當李維(Adam Levine)袒露上身，引起94件投訴；2004年珍妮傑克森 (Janet Jackson)走光事件更引起54萬件投訴。