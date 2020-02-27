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川普的防疫秘訣：和他一樣潔癖勤洗手 非必要不碰扶手

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
川普建議的防疫妙招是和他一樣勤洗手，不要碰扶手，除非必要。美聯社
川普建議的防疫妙招是和他一樣勤洗手，不要碰扶手，除非必要。美聯社

法新社報導，美國總統川普26日為擔心新冠病毒的人提供建議：學他一樣潔癖。

經常洗手一直是這位地產大亨出身的共和黨籍總統的怪廦。

他26日在記者會上說，他的習慣正是防範輕易染上可能致死的新冠肺炎所需要的保護措施。

他說：「你可能聽說我很常洗手。洗你的手並保持清潔。除非必要，不必握住每個扶手。有人打噴嚏，我會設法走開。」

川普還描述他最近碰到生病的人時如何處理。

他說：「一周前有個男子走向我。我很久沒看到他了。我問：『最近如何？』他回答：『不錯。不錯。』他上前擁抱我，我問：『身體好嗎？』他回：『不好。我高燒，流感嚴重。』而他正抱著我並親吻我。所以我說『失陪一下』，離席去洗手。」

川普 新冠肺炎

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