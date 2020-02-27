影／又跟CNN記者吵架 川普：你應為自己感到羞愧
美國總統川普（Donald Trump）2月25日在印度召開記者會，期間卻與一名美國有線新聞網絡（CNN）的記者吵起來。
意外發生在這場記者會的提問環節，美國有線電視新聞網（CNN）記者阿科斯塔（Jim Acosta）被川普點名，獲得提問機會。
阿科斯塔的問題是有關「通俄門」的，所謂「通俄門」即美國很多媒體指責俄羅斯幫助川普贏得2016年大選。阿科斯塔問道：「你能向美國人民保證在即將到來的選舉中你不會接受任何外國援助嗎？」
對此，川普回應說：「首先，我不需要任何國家的幫助。我沒有得到任何國家的幫助。」川普顯然有些生氣，他指責CNN報導的一些東西不是真的。
但是阿科斯塔則回擊說：「總統先生，如果你不介意我這麼說的話，我認為我們在傳達真相方面的記錄有時比你的要好得多。」
川普也不甘示弱，他回應說：「讓我來談談你們的記錄。你們的記錄相當糟糕，應該感到慚愧。你們的報導也許是電視廣播史上最糟糕的。」
阿科斯塔則說：「我並不感到羞恥，我們這家機構也不感到羞恥。」
川普此前曾多次炮轟是CNN是「假新聞」媒體, 這已經不是他第一次和CNN記者阿科斯塔發生的衝突了。2018年11月，川普與阿科斯塔在中期選舉後的新聞發佈會上發生爭執，隨後阿科斯塔的白宮通行證被取消。在與白宮交涉未果後，CNN起訴了川普和幾名白宮高官。不過，法院最終裁定CNN勝訴，要求白宮恢復對阿科斯塔的採訪許可。
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文章授權轉載自《香港01》
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