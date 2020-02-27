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川普：現在還不是限制義大利、南韓旅客入境的適當時機
美國總統川普26日說，美國到某個時點可能必須限制來自義大利、南韓的旅客入境，但現在還不是適當時機。
川普說：「我們對此有準備。」他任命副總統潘斯負責督導防疫措施。
川普希望能將新冠肺炎疫情在全美各地大規模擴散的恐懼降至最低，他說：「我不認為這不可避免。」
但於白宮新聞記者發表會，站在他身邊的衛生官員重述，美國人必須做好準備迎接可能的疫情擴散，屆時恐需採取諸如關閉學校等措施。
川普政府對新冠病毒的評論，未能減輕投資人的疑慮，美股期貨和日本股市均走跌。
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