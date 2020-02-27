疫情最新：更多國家出現確診首例 川普批媒體負面報導

中國大陸新冠肺炎疫情持續在全球其他國家擴散，巴西 、巴基斯坦、希臘首次確診新冠病例，巴西病例為拉美地區首例。新冠肺炎全球確診病例已逾8萬例，死亡病例逾2,700例。

義大利和伊朗感染人數繼續增加。德國表示，該國很可能處於疫情的開端。目前，有700人仍被封鎖在西班牙加納利群島中的特內里費島上。

美國一位衛生部門高級官員表示，中國大陸境外確診人數增加，將增加美國的防疫難度。川普政府稱可能需要更多資金來對抗病毒。

不過，川普在推特發文表示，美國迎戰即將到來的公共衛生危機的情況非常好，並譴責CNN和MSNBC兩家有線電視新聞頻道以負面的方式呈現新型冠狀病毒的危險性，打擊金融市場。

川普稱，CNN和MSNBC「竭儘所能讓冠狀病毒看起來糟糕透頂，包括讓市場恐慌。」

--全球最大食品及飲料公司雀巢表示，3月中旬前禁止員工出差。雀巢在全球擁有29.1萬員工，是首家採取此類大規模措施的跨國公司之一。雀巢稱，禁令將持續到3月15日，然後再進行評估。

--美國3M公司股價大漲，因疫情提振口罩需求。Melius Research將該股評級從持有上調至買進，因目前N95口罩供給短缺。3M是全球最大的N95口罩供應商。

美國衛生部官員表示，美國目前庫存只有1200萬片N95防護口罩，如果新冠病毒在美國爆發，還需要3億片。

--美國衛生部表示，美國確診第15例新冠病例。此數據中不包括從鑽石公主號郵輪撤離的42名感染者及從中國大陸武漢撤出的3名感染者。

--巴基斯坦衛生部長表示，確診兩例新冠病例，為該國國內首見。目前兩位病患都處於診療階段，病情穩定。「沒有必要感到恐慌，一切都在控制之下」。

--歐洲衛生官員預測，歐洲可能出現類似義大利的情況，現在比過去更可能出現類似聚集性病例及與義大利類似的情況，歐盟和歐洲經濟區內的其他國家和英國目前新冠風險為中到高。