美促疫情說實話 陸強力反駁

中國大陸驅逐華爾街日報記者後，傳出美國評估採取行動回應中方；美國國務卿龐培歐廿五日表示，美方正考量政策選項，將採取適當作為，若有需要，不排除美國總統川普也會參與決策，但目前他不願多談可能做法。

此外，龐培歐談及新冠肺炎時點名中國大陸和伊朗，指在疫情關鍵時刻，（新聞）審查制度將導致致命後果，也將重蹈ＳＡＲＳ覆轍；他呼籲各國都應在疫情上「說實話」，通力合作解決問題。

龐培歐廿五日在國務院舉行記者會指出，對於仍堅守在中國大陸武漢地區報導疫情的記者，美國表示敬意；若陸方允許中外記者及醫療人員能自由發言並調查真相，所獲得的資訊將有助各國政府決策，「大陸政府在面對這項挑戰時，本可以有更好的準備」。

對於中共外交部日前因華爾街日報刊出「亞洲病夫」辱華標題而驅逐三名該報記者，龐培歐廿五日再度譴責北京，表示從自由的角度來說，驅逐記者是錯的；從兩國互惠的角度出發，各國記者所受的待遇也應平等，對美國來說，這是很重要需要捍衛的原則。

龐培歐表示，精確訊息對打擊疫情至為重要，掌握訊息制定戰略，不只幫助中國大陸人民，也是幫助全世界人民，甚至攸關美國公民權；現在是中國大陸境內資訊流動與媒體自由的關鍵時刻，藉由媒體傳達真實的訊息，才能避免政府在對抗疫情中，只靠傳聞或謠言來決策。

大陸外交部發言人趙立堅昨對此回應稱，龐培歐的言論是是非不分，大陸政府在疫情防控工作中始終堅持公開透明和高度負責的態度，「華爾街日報」發表辱華標題文章非言論和新聞自由的問題，該報已承認錯誤並反思，龐培歐為何置國際公論和民意不顧，一再為該報撐腰打氣，對中方妄加指責，讓人不禁要問「華爾街日報」是不是美國國務院的代理人？