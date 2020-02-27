聽新聞
test
0:00 / 0:00

美促疫情說實話 陸強力反駁

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、記者呂佳蓉／綜合報導
美國國務卿龐培歐。 圖／聯合報系資料照片
美國國務卿龐培歐。 圖／聯合報系資料照片

中國大陸驅逐華爾街日報記者後，傳出美國評估採取行動回應中方；美國國務卿龐培歐廿五日表示，美方正考量政策選項，將採取適當作為，若有需要，不排除美國總統川普也會參與決策，但目前他不願多談可能做法。

此外，龐培歐談及新冠肺炎時點名中國大陸和伊朗，指在疫情關鍵時刻，（新聞）審查制度將導致致命後果，也將重蹈ＳＡＲＳ覆轍；他呼籲各國都應在疫情上「說實話」，通力合作解決問題。

龐培歐廿五日在國務院舉行記者會指出，對於仍堅守在中國大陸武漢地區報導疫情的記者，美國表示敬意；若陸方允許中外記者及醫療人員能自由發言並調查真相，所獲得的資訊將有助各國政府決策，「大陸政府在面對這項挑戰時，本可以有更好的準備」。

對於中共外交部日前因華爾街日報刊出「亞洲病夫」辱華標題而驅逐三名該報記者，龐培歐廿五日再度譴責北京，表示從自由的角度來說，驅逐記者是錯的；從兩國互惠的角度出發，各國記者所受的待遇也應平等，對美國來說，這是很重要需要捍衛的原則。

龐培歐表示，精確訊息對打擊疫情至為重要，掌握訊息制定戰略，不只幫助中國大陸人民，也是幫助全世界人民，甚至攸關美國公民權；現在是中國大陸境內資訊流動與媒體自由的關鍵時刻，藉由媒體傳達真實的訊息，才能避免政府在對抗疫情中，只靠傳聞或謠言來決策。

大陸外交部發言人趙立堅昨對此回應稱，龐培歐的言論是是非不分，大陸政府在疫情防控工作中始終堅持公開透明和高度負責的態度，「華爾街日報」發表辱華標題文章非言論和新聞自由的問題，該報已承認錯誤並反思，龐培歐為何置國際公論和民意不顧，一再為該報撐腰打氣，對中方妄加指責，讓人不禁要問「華爾街日報」是不是美國國務院的代理人？

龐培歐 疫情

延伸閱讀

再槓龐培歐 陸反問「華爾街日報」是美國務院代理人？

反擊龐培歐指控！伊朗嗆美：散播「極度恐懼」的新病毒

譴責陸驅逐記者 龐培歐：各國疫情應說實話

批驅逐記者 龐培歐：陸審查制度將造成致命後果

相關新聞

美促疫情說實話 陸強力反駁

中國大陸驅逐華爾街日報記者後，傳出美國評估採取行動回應中方；美國國務卿龐培歐廿五日表示，美方正考量政策選項，將採取適當作為，若有需要，不排除美國總統川普也會參與決策，但目前他不願多談可能做法。

分數太低恐影響貸款資格！3方法教你拉高美國信用分數

在美國如果信用分數太低，可能連借房貸和車貸都有問題；但將分數拉高並不是太困難。信用分數由FICO和VantageScore等信用評分服務公司，以及Experian、 Equifax 和 TransUnion等消費者信用報告機構計算而定...

疫情加4利空炸跌美股 標普市值兩天蒸發1.7兆美元

美國股市跌勢延續，過去兩個交易日來標普500指數市值蒸發逾1.7兆美元，分析師指出，多重利空因素擊倒美股，新冠肺炎疫情蔓...

川普傳對美股續跌大怒 怪罪衛生官員談話嚇壞投資人

華盛頓郵報25日晚引述兩名知情人士報導，美國總統川普總統對股市暴跌感到憤怒，認為衛生官員的警告嚇壞了投資人。

高度警戒！邊境保護局強制中國偷渡客戴口罩、檢疫

根據極右派新聞網站「資訊戰」(Infowars)，德州南部的聯邦海關和邊境保護局(CBP)提供口罩給從墨西哥非法入境美國的中國移民。另外，德州聯邦眾議員表示，從今年起當局已在西南部邊界處逮捕312名中國移民，他們經過隔離與檢疫，並未測出病毒反應。

佛州華男車上發現遲緩女童 身上多處瘀傷、吃髒東西

佛州警方蘇維爾(Titusville)搜尋失蹤人口時，在57歲的華裔男子車上發現智力遲緩女童，她的身上有多處瘀傷，穿著破爛，吃髒東西。

把膠囊旅館搬上飛機 經濟艙旅客也可以躺平

紐西蘭航空公司繼成功推出經濟艙「空中沙發」（Economy Skycouch）後，25日又宣布另一個讓經濟艙更舒適的新概...

譴責陸驅逐記者 龐培歐：各國疫情應說實話

中國大陸驅逐華爾街日報記者後，傳出美國評估採取行動回應中方；美國國務卿龐培歐25日對此表示，美方正考量政策選項，將採取適當作為，若有需要，不排除美國總統川普也會參與決策，但現在他不願多談可能的做法。

2016年見過鄧小平？拜登發言離譜 網路熱議

民主黨初選選情一路走跌之際，前副總統拜登連續傳出離譜的失言風波，頗為尷尬。拜登24日聲稱「曾與鄧小平共同致力推動2016年巴黎氣候協定」，然而這位中國領導人早在1997年過世。

批自由派大法官 川普要求迴避案件

美國總統川普25日利用結束印度訪問時的記者會，痛批大法官桑尼婭．薩多馬友（Sonia Sotomayor）和露絲．金斯柏指稱這兩位自由派大法官不該參與審理有關他和他政府的任何案件；但一個月後聯邦最高法院將審理川普報稅及金融紀錄的案件，兩名大法官絕不可能聲請迴避。

再槓民主黨 川普：到目前為止美國沒有死亡案例

美國白宮24日正式要求國會追加25億美元預算對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國總統川普和民主黨的戰火越演越烈。川...

新冠肺炎燒全球 美官員：不會釀成美經濟悲劇

白宮經濟顧問柯德洛說，美國經濟將能擺脫新冠肺炎擴散全球帶來的任何傷害，他也不預期聯準會將降息以遏止新型冠狀病毒造成的經濟...

熱門新聞

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

最慢5月決定！新冠肺炎若無法控制 東京奧運可能取消

強化醫療服務 杜特蒂全力支持送醫生來台受訓

華裔蘋果工程師駕特斯拉亡 NTSB：分心打電玩

防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班

美股短期波動免驚？這件事情發生代誌才大條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。