分數太低恐影響貸款資格！3方法教你拉高美國信用分數

在美國如果信用分數太低，可能連借房貸和車貸都有問題；但將分數拉高並不是太困難。

信用分數由FICO和VantageScore等信用評分服務公司，以及Experian、 Equifax 和 TransUnion等消費者信用報告機構計算而定。透過下列分數區間，你能大致掌握自己的信用狀況。放款人使用不同方式檢視借款人，但90%一定會看FICO信用分數。

FICO信用分數300至579分為很差；580至669尚可；670至739算好；740至799非常好，最後800至850分則是優秀。

VantageScore的300至499分是極差；500至600為差；601至660尚可；661至780算好，781至850是優秀。

如果信用不佳，可以先好好檢視信用分數，並找出原因。可能是忘了付款，或是信用卡餘額未繳清。要提高信用分數，可以試試以下步驟。

1.準時繳費

過去的繳費紀錄是決定信用分數的重要因素，因此準時繳費至關重要。避免忘記，可以考慮設定自動扣款，或是透過發卡銀行設定提醒，或是特別註記在手機行事曆中。

2.全額繳費

除了至少支付最低應繳金額，最理想的狀況還是全額繳費，以降低信貸使用比率，也就是信用卡總額度的使用比率。比率的計算方法很簡單，以卡費除以信用額度便能算出。

3.不要同時申請太多信用卡和貸款

每當你申請信用卡或貸款，不論核准與否，都會在信用報告留下紀錄。紀錄會使你的信用分數暫時被扣五分，但會在幾個月後加回去。嘗試限制自己的申請次數，或是使用預先核准(prequalification)的方式，避免信用分數遭扣。