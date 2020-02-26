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疫情加4利空炸跌美股 標普市值兩天蒸發1.7兆美元

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠肺炎疫情蔓延加深經濟憂慮，擊沉美國股市。路透
新冠肺炎疫情蔓延加深經濟憂慮，擊沉美國股市。路透

美國股市跌勢延續，過去兩個交易日來標普500指數市值蒸發逾1.7兆美元，分析師指出，多重利空因素擊倒美股新冠肺炎疫情蔓延只是其中之一。

道瓊工業指數周一崩跌逾千點，周二收盤再跌將近880點。Dow Jones Market Data資料顯示，兩日跌點累計約1,910點，創史上最大紀錄。至此，道瓊指數已從2月12日締造的歷史最高價位回跌8.4%。

標普500指數和那斯達克綜合指數同步收跌。S&P Dow Jones Indices分析師Howard Silverblatt在研究報告中指出，標普500已從2月19日的最近新高點回落7.6%，本周來市值蒸發將近1.74兆美元。那斯達克則從2月19日的歷史高點摔落8.6%，若再跌1.4個百分點，就步入修正（從前波高峰回跌10%）階段。

財經新聞網站MarketWatch指出，美股這波跌勢兇猛，反映五朵烏雲蔽日，使市場氛圍為之丕變 ：

1. 新冠肺炎疫情蔓延

新型冠狀病毒疫情從中國大陸武漢市向外蔓延，近日來不僅南韓、日本、義大利、伊朗等地疫情拉警報，連奧地利、克羅埃西亞和瑞士也傳出首見確診病例。疫情已幾乎癱瘓大陸製造業生產，如今病毒擴散全球更開始影響全球貿易、旅遊，並打擊投資人對企業獲利和經濟成長展望的信心。

2. 美國大選不確定性

策略師和分析師認為，2020年美國總統大選衍生的不確定性，也開始牽動市場敏感神經。民主黨籍候選人參議員桑德斯（Bernie Sanders）近來聲勢看漲，贏得民主黨提名的機率升高，令一些人感到不安，唯恐萬一桑德斯獲提名、甚至勝選將推動反商政策，不利美股。

3. 美股價位已高

早在本周大跌之前，美股價位已被視為偏高。根據MarketWatch訪調分析師的共識預測，標普500指數預期本益比為18.9倍，不僅較一年前的16.2倍大幅提高，也升到2002年5月來最高點（只有2018年初短暫時期例外）。

4. 公債殖利率創新低

投資人擔心新冠疫情重創全球經濟成長，紛紛遁入安全避風港避險，資金湧入債市推升美國政府公債價格大漲，走勢反向的殖利率持續下滑。美國10年期公債殖利率25日早盤跌破1.32%，再創新低；30年期公債殖利率上周已寫下空前最低紀錄。

5. 衰退疑慮再起

債市投資人擔心，新冠疫情可能造成全球成長減緩，進而波及美國經濟，甚至引發全面景氣衰退。MarketWatch經濟專欄作家Rex Nutting說：「新冠疫情的立即經濟衝擊大致是因為防堵疫情而造成，而不是疫病的直接影響。在設法隔離可能染病者的同時，許許多多的經濟活動隨之停擺。」

美國國會預算處（CBO）的研究指出，這波疫情大流行「可能對全球經濟造成短暫衝擊，而衝擊的深度和持續時間可能與美國戰後經濟衰退的平均值相近」。

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