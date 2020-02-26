川普傳對美股續跌大怒 怪罪衛生官員談話嚇壞投資人

華盛頓郵報25日晚引述兩名知情人士報導，美國總統川普總統對股市暴跌感到憤怒，認為衛生官員的警告嚇壞了投資人。

華盛頓郵報說，由於擔心股市可能進一步下跌，總統據傳已告誡助理們不要預測這種病毒的影響。

繼周一崩跌逾千點後，美股市週二續跌，且在衛生官員警告新冠肺炎疫情「可能」持續在美國各地蔓延後，跌勢迅速加劇。官員警告美國民眾應該「為預期情勢惡化做好準備」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的國家免疫與呼吸疾病中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）說：「最終我們認為美國將出現社區傳播。」

道瓊工業指數和標普500指數週二跌幅超過3％，分別創下2018年2月和2015年8月以來最大的兩天跌幅。

即使在白宮首席經濟顧問庫德洛表示新冠肺炎疫情引發的賣壓已為長期投資人製造買進機會後，股市仍受壓沉重。 庫德洛在財經網站CNBC說：「疫情題材不會永遠持續下去。」

川普周一在推特上說，新冠肺炎在美國受到妥善控制，股票市場「開始看起來非常好」。華盛頓郵報指出，川普周三將與助理開會討論此事。