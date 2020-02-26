把膠囊旅館搬上飛機 經濟艙旅客也可以躺平

紐西蘭航空公司繼成功推出經濟艙「空中沙發」（Economy Skycouch）後，25日又宣布另一個讓經濟艙更舒適的新概念「空中窩」（Economy Skynest），預定今年10月在奧克蘭飛紐約的不停點新航線推出，這條新航線需要飛16到18小時。

紐航的「空中沙發」可以讓一排三個人的座位變成一張單人床，「空中窩」則類似波德旅館（Pod Hotel）或膠囊旅館，兩排三層床，可以躺六個人，每個床墊的長度為6英尺5英寸（195公分），寬度為23英寸（58公分），配備枕頭、床單、毯子和耳塞，還有保有隱私的床簾。

紐航尚未決定把「空中窩」放在經濟艙的什麼位置，規格也可能改變，不過紐航表示，長程的經濟艙旅客可以在訂購經濟艙座位之外，再訂購「空中窩」床位，可以獲得好品質的休息。

預訂「空中窩」的價格和辦法也還沒決定，例如是訂全程，還是分時段。紐航一名發言說，可能是分段使用，每次使用的時間長短尚待決定，這樣才能提供給更多乘客使用，價格也可以較便宜，不過兩位使用者之間的清理工作可能是問題。