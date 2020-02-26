佛州華男車上發現遲緩女童 身上多處瘀傷、吃髒東西

佛州警方蘇維爾(Titusville)搜尋失蹤人口時，在57歲的華裔男子車上發現智力遲緩女童，她的身上有多處瘀傷，穿著破爛，吃髒東西。

警方表示，這名遍體鱗傷的女童玩耍時， 上衣掀起，背上露出大片瘀青。

警方要求檢查女童身上的其他傷口時，這名男子王宗穆(Zongmu Wang，音譯)拒絕；警方設法分開王宗穆和女童後，果然在女童的「下背、右腰、臀部和大腿發現更多深紫色、黑色和紅色的瘀青」。

她的右臉也有手掌的紅印，右側二頭肌則有兩個圓形傷口和小抓痕。

警方表示，這名女童「發展遲緩」，衣著破爛且吃髒東西。

王宗穆供稱，不知女童身上的傷勢如何造成。

警方拒絕透露女童年紀，以及女童和王宗穆的關係。

王宗穆落網後被控虐童，以5000元交保，但未獲釋。

王宗穆被捕的報告中，並未說明警方當時是在找哪位失蹤人口。

36歲的安娜‧皮馬佛瑞(Anna Primavere)21日在王宗穆就範的崔尼達大道(Trinidad Ave.)4005號太空海岸(Space Coast)社區失蹤，但警方並未將皮馬佛瑞與受虐女童的案件做連結。

警方說，皮馬佛瑞在諾克斯‧麥克雷車道(Knox McRae Drive)和芭納大道(Barna Avenue)之間的區域失蹤；她身高約五呎，重120磅，頂著一頭短棕髮；警方呼籲看見她的人撥打321-264-7800通報。