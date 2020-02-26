高度警戒！邊境保護局強制中國偷渡客戴口罩、檢疫

根據極右派新聞網站「資訊戰」(Infowars)，德州南部的聯邦海關和邊境保護局(CBP)提供口罩給從墨西哥非法入境美國的中國移民。另外，德州聯邦眾議員表示，從今年起當局已在西南部邊界處逮捕312名中國移民，他們經過隔離與檢疫，並未測出病毒反應。

「資訊戰」網站報導，華府保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)兼反恐專家本斯曼(Todd Bensman)25日在推特表示，根據邊境保護局的消息，從今年1月1日起德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)一共逮捕91名中國移民；探員發口罩給這些移民，當局予以隔離並檢測病毒反應，至今未測出病毒。

不過根據德州民主黨籍聯邦眾議員庫艾勒(Henry Cuellar)，格蘭德河谷逮捕的中國移民人數為191人。庫艾勒說，從今年初開始，當局已在西南部邊界處逮捕312名中國移民，包括拉雷多市(Laredo)12人和格蘭德河谷191人；這些遭逮捕移民並未測出陽性反應。

聯邦政府至今已為新型冠狀病毒開銷逾10億元，移民局極度警戒，並為西南方邊界入境的旅客和移民進行檢測。

庫艾勒身兼國土安全部撥款委員會副主席，他19日在記者會上表示，聯邦政府撥款因應新冠肺炎的支出中，目前有超過7億元用於國家衛生研究院(NIH)的新冠肺炎研究。

庫艾勒表示，國土安全部持續與撥款委員會溝通，確保有足夠經費可用於預防措施，「確保盡責的男男女女都能受到保護」。

庫艾勒指出，聯邦政府減少中國航班並限制來自特定國家的人入境，有助防止病毒進入美國並擴散。他也說，若有需要，撥款委員會可能為一項補充支出案買單。

他指出，預計4月開始會進行疫苗初步測試，而生產一款疫苗需耗資好幾個百萬和長達18個月的時間。