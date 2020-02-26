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再槓民主黨 川普：到目前為止美國沒有死亡案例

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片

美國白宮24日正式要求國會追加25億美元預算對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國總統川普民主黨的戰火越演越烈。川普人在印度訪問，仍不斷透過個人推特發表看法，最新一則發言指不管他怎麼做，民主黨都不滿意，若病毒明天就消失，他們仍舊有話說；川普表示，「到目前為止，美國並未有死亡病例，讓我們繼續保持下去」。

狀況升級！美國疾病防治中心（CDC）25日宣布，美國面對新冠肺炎的傳播將不可避免，呼籲民眾和企業做好準備。不過川普總統25日在印度的記者會上表示，「（美國的）疫情還在控制之內」。

川普透過推特表示，在疫情控制上，CDC和行政部門恪盡職守，美國政府很早就關閉部分邊界，當時還遭民主黨人以「為之過早」來反對，事實證明他才是對的。

川普表示，不管政府做得多好，民主黨永遠能說做得很糟；若新冠病毒明天就消失，民主黨仍可以批評政府無能，這是不公平的事。無論如何，美國至今尚未出現死亡案例，「讓我們繼續保持下去」。

曾倡議白宮追加預算的舒默（Chuck Schumer）25日建議，應規畫至少31億美元處理此事；川普稍早透過推特反批舒默，是基於政治目的的純抱怨，25億美元已經夠了，若要更多，舒默一定會說太多。

川普 民主黨 新冠肺炎

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