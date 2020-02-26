美元下跌 新冠病毒疫情升高Fed今年降息預期
市場憂心新冠病毒蔓延將殃及全球經濟，進而加增聯準會（Fed）再降息的壓力，避險貨幣周二需求大增，美元下跌。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.4%，至98.968。美元兌瑞士法郎和日圓等避險貨幣都下跌。
儘管美國總統川普表示新冠肺炎在美國受到了很好的控制，但美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，美國民眾應該為新冠病毒若在美國本土傳播，日常生活將被嚴重打亂做好準備。
Western Union Business Solutions分析師 Joe Manimbo說：「疫情造成的經濟影響可能波及美國，打壓美債殖利率至年來低點，引發Fed進一步降息的預期心理，以保全這波史上最長景氣於不墜，也因此冷卻美元居於三年高位的漲勢。」
美元兌日圓一度下跌0.8%至109.89。日本財務省副大臣Yoshiki Takeuchi將市場波動歸咎於病毒疫情。
歐元兌美元升0.3%至1.0884，此前，義大利部分地區因新冠病毒蔓延而封鎖，投資人擔心該國將步向衰退，推動歐元兌美元一度跌0.2%。英鎊兌美元上漲0.6%至1.3005左右。
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