批驅逐記者 龐培歐：陸審查制度將造成致命後果

中國大陸政府日前驅逐3名美國華爾街日報（Wall Street Journal）記者，美國國務卿龐培歐25日在記者會上表示，值此疫情擴散的關鍵時刻，精確資訊對打擊疫情相當重要；中國大陸仍實施審查制度，其中所暴露的治理問題，將重蹈過去SARS覆轍。

龐培歐並指，這樣的問題（指審查制度）將造成致命後果。

龐培歐表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情影響的不只美中等單一國家，確保中國大陸境內資訊流動與媒體自由更為關鍵，藉由媒體傳達真實的訊息，才能避免政府在對抗疫情中，只靠奇聞軼事或謠言來決策。

龐培歐表示，中國大陸驅逐記者一事，凸顯審查制度的治理問題，過去的SARS跟現在的肺炎疫情都是佐證。他認為，中國大陸的審查制度將導致「致命後果」；若中國大陸政府允許當地和外國記者，以及醫療人員能自由發言並調查，中國大陸政府在面對這項挑戰時，就可以有更好的準備。

不過，被問到下一步如何回應中國大陸驅逐記者事件，龐培歐表示，現在他不願多談可能的做法，政府部門正在做廣泛考量，若有需要不排除美國總統川普也會參與決策。

另外，龐培歐提到伊朗可能隱瞞疫情資訊，他表示嚴重關切，他說，伊朗目前已累計16起冠狀病毒死亡案例，是中國大陸以外新冠肺炎死亡人數最高的國家；包含伊朗在內的所有國家，都該公開疫情真實資訊並與國際組織合作。

彭博（Bloomberg News）24日報導，美方正評估是否驅逐中國大陸駐美的記者，以回應驅逐事件。報導指出，部分人士主張讓數十甚至上百名的中國大陸記者離開美國，有反對意見認為這恐違法，且不符美國捍衛的新聞自由價值。