人稱好萊塢上帝 溫斯坦性侵有罪

好萊塢知名製片溫斯坦遭多名婦女指控性侵，紐約市陪審團廿四日裁定三級性侵罪、一級性犯罪均罪名成立，最高刑期達廿九年。主審法官勃克當庭下令法警逮捕溫斯坦上銬，送往惡名昭彰的雷克島重刑監獄，聽候三月初的刑期宣判。

六十七歲溫斯坦在被判有罪後宣稱心臟不適，胸口疼痛，獄方立即送他去附近醫院進行觀察。

曾在娛樂圈叱吒風雲的溫斯坦，在曼哈頓法院聆聽陪審團裁定時面無表情。但陪審團沒有採信部分受害人的性侵證詞，因此兩項更加重大的掠奪性性攻擊罪名獲判不成立。

他的辯護律師堅稱，所有性行為都是你情我願，還說這些指控者是為了在好萊塢飛黃騰達才跟溫斯坦上床。

溫斯坦的刑期有可能讓他在牢裡度過餘生，但辯護律師羅湯諾表示將會提出上訴。

溫斯坦在好萊塢呼風喚雨數十年，曾製作「黑色追緝令」、「大藝術家」、「王者之聲」等知名影片，他的作品總計拿下八十一座奧斯卡獎，女星梅莉史翠普曾說溫斯坦在好萊塢的地位就像「上帝」。

溫斯坦的刑事審判上月六日在紐約曼哈頓法院開始，曾指控溫斯坦性騷擾或性侵的女性在法院外開記者會。（美聯社）

二○一七年十月，紐約時報等媒體率先報導溫斯坦性侵案，隨後他陸續被將近九十位婦女指控性騷擾或性侵，包括好萊塢知名女星安潔莉娜裘莉和莎瑪海耶克都是受害者。長達數十年的性醜聞爆發後，在世界各地陸續引發「我也是」女權社運風潮。這起性侵官司的裁定，被認為深具指標意義。

曼哈頓地區檢察官萬斯說：「我相信，對於美國性侵受害者來說，這是一個新局面，也是嶄新的一天，因為溫斯坦終於為自己犯下的罪行承擔責任。溫斯坦是惡毒的連續性侵犯，濫用權力去威脅、性侵、攻擊、詐騙、羞辱受害者並令其沉默。」

由七名男性、五名女性組成的紐約州最高法院陪審團，經過五天閉門商議，於廿四日裁定，溫斯坦二○一三年對女星潔西卡曼恩三級性侵罪罪名成立，二○○六年對電視節目「決戰時裝伸展台」製作助理咪咪海里一級性犯罪同樣被判有罪。