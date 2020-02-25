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桑德斯黨內領先 美社會主義行得通？

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
桑德斯提供的諸多政見，譬如全民健保制度、高等教育免費等，正好抓住許多民眾的心。(Photo by Gage Skidmore via Flickr)
桑德斯提供的諸多政見，譬如全民健保制度、高等教育免費等，正好抓住許多民眾的心。(Photo by Gage Skidmore via Flickr)

美國人能夠接受一位社會主義總統嗎？高舉社會主義的大旗的桑德斯，目前在民主黨內3州的初選中領先，甚至在一對一民調PK中也勝過川普，然而根據數份民調，多數美國人並不希望出現一位社會主義總統。《Vox》分析，主要是桑德斯主張全民健保制度、高等教育免費等，吸引了許多對既有政治體制不滿的選民。

不歡迎社會主義總統

根據《CNN》報導，由華爾街日報和國家廣播公司於18日所做的民調顯示，約有三分之二的美國人無法接受一位社會主義總統。全國公共廣播電台等媒體19日的另一份民調指出，在民主黨內，偏向社會主義的佔了50%，略多於資本主義的47%；但對共和黨而言，只有7%傾向社會主義，高達76%屬於資本主義的陣營。

在不同年齡層和種族的分布中，「非白人」和「Z世代」（18至38歲）支持社會主義的比例最高，但也只有3成左右，資本主義者則有5成以上。至於白人族群，傾向社會主義的僅占25%，支持資本主義者超過6成，而嬰兒潮世代甚至只有2成認同社會主義。總體而言，當今美國人並不希望出現一位社會主義總統。

對不正義表達憤怒

然而，桑德斯目前在民主黨內的高支持率從何而來？《Vox》指出，在2月各家媒體（CBS新聞、ABC新聞等）的民調當中，桑德斯和川普一對一PK中均取得了2到8%的領先幅度，可見即使放眼美國，桑德斯也獲得多數民眾支持。

《Vox》分析，桑德斯吸引眾多選民的原因在於「社會主義的行為準則」，以及和既有政治體制的區隔。桑德斯並沒有要顛覆資本主義的生產和分配，而是對資本主義所造成「不正義」表達憤怒，桑德斯提供的諸多政見，譬如全民健保制度、高等教育免費等，正好抓住許多民眾的心。

此外，桑德斯和川普類似的地方在於他們都是「局外人」，即使桑德斯擔任參議員，但相較於其他民主黨參選人，桑德斯對於自己曾經維護現有體制勇於認錯，並和許多民眾一同表達憤慨，而非僅僅是「理解」他們的憤怒。川普過去也是藉此吸引到不少對體制不滿選民的票。

《石英財經網》則認為，儘管桑德斯宣稱自己是「民主社會主義者」，他更偏向「社會民主主義」，前者不相信改革能夠在資本主義社會中出現，必須顛覆整個經濟體系；後者則是追求加拿大、歐洲等國的發展模式。

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桑德斯 民調 民主黨

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