快訊

因應新冠肺炎防疫 總統4小時內火速簽署紓困條例

新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

同性伴侶申請寄養家庭 美高院將審宗教機構可否拒絕

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合24日電

最高法院於24日決議，將受理天主教慈善組織(Catholic Charities)是否應開放同性夫妻申請成為寄養家庭一案；該案最主要的爭議在於，若由法律強迫宗教機構接受同性夫妻的申請是否違反宗教自由。

該案可追溯30年前類似的舊案，當時法官認定任何人不得因宗教信仰而豁免於遵守歧視法律的規定；此項決議遭到國內保守主義團體的抗議，認為其違反宗教自由。

天主教社會服務機構(Catholic Social Services)在費城擁有30個據點，專門替受虐和被家庭長期忽視照顧的兒童尋找寄養家庭；2018年該機構表示不會考慮讓同性夫妻成為寄養家庭，遭市政府拒絕讓該機構繼續替兒童尋找寄養家庭。

該機構認為市府此舉違反宗教團體信仰自由，但聯邦第三巡迴上訴法院(Third Circuit Court of Appeals)過去裁決：「宗教信仰不得作為任何人違反一般公民權益的藉口。」

該機構律師表示，從未有同性夫妻向天主教社會服務機構申請成為寄養家庭的案例，並稱上訴法院的裁決是變相允許市府拒絕和政府單位不同論調的宗教性服務機構；但市府向最高法院表示，他們從未針對天主教社會服務機構，相反的市府是希望能確保所有費城市民享有一樣的公民權益，以及市府所有社福單位平等的對待。

1990年在俄勒岡州的戒毒中心曾有兩位原住民職員因注射非法的仙人掌毒鹼(Peyote)遭到開除，他們表示使用仙人掌毒鹼是部落宗教的習俗，認為州政府是違反他們的宗教自由；但後來由最高法院裁決，任何宗教信仰者對於違反地方法律、州法律以及聯邦憲法不得享有豁免權。

寄養家庭 信仰 夫妻

延伸閱讀

謝依涵殺人老闆要賠嗎？ 律師當庭拿法官、書記官譬喻

士官班畢業竟替對岸探軍情 高院：罔顧台灣人福祉

怨砍蔣公頭修復費比八田與一高 高院：物價水平不同

投入寄養15年 她是26孩子的媽

相關新聞

電影關鍵少數主角原型 美非裔女數學家辭世

曾參與NASA多項航太計畫的美國非裔女數學家凱薩琳．強生今天辭世，享嵩壽101歲。身為NASA開創性的非裔科學家，她的故...

桑德斯黨內領先 美社會主義行得通？

美國人能夠接受一位社會主義總統嗎？高舉社會主義的大旗的桑德斯，目前在民主黨內3州的初選中領先，甚至在一對一民調PK中也勝過川普，然而根據數份民調，多數美國人並不希望出現一位社會主義總統。《Vox》分析，主要是桑德斯主張全民健保制度、高等教育免費等，吸引了許多對既有政治體制不滿的選民。

同性伴侶申請寄養家庭 美高院將審宗教機構可否拒絕

最高法院於24日決議，將受理天主教慈善組織(Catholic Charities)是否應開放同性夫妻申請成為寄養家庭一案；該案最主要的爭議在於，若由法律強迫宗教機構接受同性夫妻的申請是否違反宗教自由。

南卡辯論將登場 白登信心滿滿桑德斯料成箭靶

民主黨總統參選人25日將在南卡羅來納州舉行辯論，前副總統白登24日表示，他對贏得南卡州初選充滿信心，眾院民主黨黨鞭柯里本(Jim Clyburn)在南卡州選舉前夕宣布為白登背書。

對付「公共負擔移民」新規上路 公民及綠卡者都擔心

川普政府對「使用公共福利」的移民，限制其取得綠卡和入籍的法規已於24日生效，維權人士宣稱這種規定已促使移民紛紛放棄他們或他們的子女可能有資格獲得的社會福利，以免被美國驅逐出境，美國公民及合法居留者都已受到影響。

探索太空功臣 女黑人科學家過世

沒有她，人類就不會有現在的太空科技發展！NASA女黑人科學家強森25日過世，享年101歲。她是NASA少見的女性黑人員工，當時利用超級電腦計算出正確的太空船繞行軌道，讓人類首次太空任務能成功完成。她的故事也被翻拍成電影「關鍵少數」，獲得奧斯卡殊榮時她也在場，接受奧斯卡表揚她對女權的貢獻。

影／淫魔溫斯坦性侵案兩罪成立 律師團將上訴

「#MeToo」運動指標性案件、好萊塢影視大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案24日確定兩項罪名成立，面...

外國領袖變小氣 2018川普政府收禮價值不如往年

根據聯邦公報（Federal Register）今天公布的資料，外國領袖對美國總統川普、其家人與高層官員似乎不像過去那麼...

招生受賄10萬判6月 前大學網球教練羞愧拔腿跑

涉嫌大學招生詐欺的奧斯汀德州大學前男子網球教練桑特(Michael Center)，24日因受賄10萬元被判六個月監禁。宣判後桑特感到羞愧難當，走出法院時撒腿奔跑，以避開媒體的採訪。

布萊恩特追悼會2萬人致哀 遺孀控告直升機公司

傳奇球星柯比布萊恩特(Kobe Bryant)與13歲女兒吉安娜(Gianna)的公開追悼會，24日在洛杉磯史泰博中心(Staples Center)舉行，2萬粉絲前來悼念；職籃NBA前球星喬丹(Michael Jordan)與歐尼爾(Shaquille O`Neal)致辭悼念時都落下男兒淚；柯比遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)也已請律師向直升機運營商提出過失致死(wrongful death)訴訟。

密蘇里州華婦紀夢奇命案 夫求歡遭拒起殺機

密蘇里州柏恩郡檢察官奈特(Dan Knight)日前向失蹤三個多月的華婦紀夢奇先生艾立吉(Joe Elledge)，提控一級謀殺罪，根據公開的調查文件指出，艾立吉在紀夢奇失蹤前曾試圖向妻子求歡遭拒，因而起了殺機。

飛車亂槍擊斃屋中老婦 達拉斯17歲少女自首

德州達拉斯南部一名17歲少女日前向警方自首，涉嫌在去年10月飛車槍擊(drive-by shooting)殺害一名79歲婦人。

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

經濟解析／美股暴跌潰堤 會不會只是一日恐慌？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。