同性伴侶申請寄養家庭 美高院將審宗教機構可否拒絕

最高法院於24日決議，將受理天主教慈善組織(Catholic Charities)是否應開放同性夫妻申請成為寄養家庭一案；該案最主要的爭議在於，若由法律強迫宗教機構接受同性夫妻的申請是否違反宗教自由。

該案可追溯30年前類似的舊案，當時法官認定任何人不得因宗教信仰而豁免於遵守歧視法律的規定；此項決議遭到國內保守主義團體的抗議，認為其違反宗教自由。

天主教社會服務機構(Catholic Social Services)在費城擁有30個據點，專門替受虐和被家庭長期忽視照顧的兒童尋找寄養家庭；2018年該機構表示不會考慮讓同性夫妻成為寄養家庭，遭市政府拒絕讓該機構繼續替兒童尋找寄養家庭。

該機構認為市府此舉違反宗教團體信仰自由，但聯邦第三巡迴上訴法院(Third Circuit Court of Appeals)過去裁決：「宗教信仰不得作為任何人違反一般公民權益的藉口。」

該機構律師表示，從未有同性夫妻向天主教社會服務機構申請成為寄養家庭的案例，並稱上訴法院的裁決是變相允許市府拒絕和政府單位不同論調的宗教性服務機構；但市府向最高法院表示，他們從未針對天主教社會服務機構，相反的市府是希望能確保所有費城市民享有一樣的公民權益，以及市府所有社福單位平等的對待。

1990年在俄勒岡州的戒毒中心曾有兩位原住民職員因注射非法的仙人掌毒鹼(Peyote)遭到開除，他們表示使用仙人掌毒鹼是部落宗教的習俗，認為州政府是違反他們的宗教自由；但後來由最高法院裁決，任何宗教信仰者對於違反地方法律、州法律以及聯邦憲法不得享有豁免權。