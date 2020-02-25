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南卡辯論將登場 白登信心滿滿桑德斯料成箭靶

世界日報 / 編譯孫梁／綜合24日電
民主黨總統參選人25日將在南卡羅來納州舉行辯論。圖／美聯社
民主黨總統參選人25日將在南卡羅來納州舉行辯論。圖／美聯社

民主黨總統參選人25日將在南卡羅來納州舉行辯論，前副總統白登24日表示，他對贏得南卡州初選充滿信心，眾院民主黨黨鞭柯里本(Jim Clyburn)在南卡州選舉前夕宣布為白登背書。

另外，休士頓大學24日公布調查顯示，白登與桑德斯在德州的支持率持平，伊麗莎白·華倫位居第三。

南卡州的非裔人口眾多，白登相信在南卡州29日的選舉中，他將大幅度領先，並期待非裔選民的支持可為他出師不利的選戰注入新活力，以擺脫在愛阿華和新罕布夏州失利的窘境。白登的盟友也認為，他必須拿下南卡州，才能重振選情。

接連在新罕州和內華達州獲勝的桑德斯，也加大了在南卡州的競選力度，但他受到許多黨內對手的圍剿。億萬富翁史泰爾在南卡州一個早餐會上表示：「我們決不能推舉出一個使民主黨陷入分裂的候選人。」史泰爾在南卡州投入的電視廣告費，比所有對手的總和都多。

億萬富翁和前紐約市長彭博也參與對桑德斯的圍攻，儘管彭博不參加南卡州初選，但他對不願讓桑德斯獲得提名的民主黨提出警告，說如果不能遏制桑德斯的勢頭，他在超級星期二的14個州初選中，將獲得無法被超越的黨代表人數。

彭博是多方面對桑德斯展開攻擊，包括他在限槍問題上的立場。桑德斯來自擁槍人眾多的鄉村州，數十年來在國會一直是全國步槍協會(NRA)的堅定支持者。彭博說：「NRA為桑德斯鋪平了通向華盛頓的道路，我們需要的總統是不能被擁槍組織綁架。」

桑德斯對古巴已故領袖卡斯楚發表的言論也受到兩黨批評，他23日在CBS電視台的節目中說：「我們反對古巴的專制，但認為古巴的所有事情都壞也不公平，卡斯楚剛上台時推動的掃盲計畫，難道是壞事嗎？」

佛羅里達州的國會民主黨眾議員唐娜·莎拉拉說：「桑德斯在為獨裁的卡斯楚唱讚歌前，最好先聽聽我的選民的意見。」

桑德斯 民主黨 古巴

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