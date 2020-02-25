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對付「公共負擔移民」新規上路 公民及綠卡者都擔心

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合24日電

川普政府對「使用公共福利」的移民，限制其取得綠卡和入籍的法規已於24日生效，維權人士宣稱這種規定已促使移民紛紛放棄他們或他們的子女可能有資格獲得的社會福利，以免被美國驅逐出境，美國公民及合法居留者都已受到影響。

新準則配合川普政府減少移民的更廣泛目標，企圖決定「申請合法居留」的移民是否可能成為美國政府的負擔。

維權人士宣稱這種有如「財富檢驗」的做法，會帶來更多貧窮、更多無家可歸的人、更多疾病。

聯邦最高法院21日排除施行新法規的最後障礙，讓美國更容易拒絕可能成為「公共負擔」的移民入境或居留。不過，這種做法是否違憲的官司還在較低級法庭繼續進行。

白宮對高院的最後裁決表示感激，宣稱這將有助於「保障為真正有需要的美國人制定的福利計畫、減少聯邦赤字，以及重新建立新來到我們社會的人應該財務自立，不應仰賴美國納稅人慷慨濟助的根本法律原則」。

聯邦法早已規定，對申請在美國合法居留或永久居留的外國人，必須證明他們不會成為美國的「公共負擔」。但是，新法規把更多福利計畫納入公共負擔範圍，包括醫療補助 (Medicaid，白卡)、糧食券和住房補助。

維權人士說，原定去年10月生效的新計畫，一推出就在移民社區引發寒蟬效應，移民紛紛放棄各種福利，包括他們生在美國並擁有美國公民權的孩子有資格享有的福利，而且新準則非常複雜，有些家長甚至讓孩子退出根本不受影響的學校免費午餐。

他們澄清，新法規只適用於24日以後使用的社會福利，而且不影響公民或大部分持有綠卡的人。到美國之前經過國務院和其他聯邦機構審核，以及已獲得庇護的難民，也不受影響。

新準則也不適用於許多為兒童、孕婦和產婦提供的計畫，包括幼兒啟蒙教育(Head Start)，以及婦女、嬰兒和兒童補充糧食計畫。

移民 綠卡 美國公民

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