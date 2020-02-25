探索太空功臣 女黑人科學家過世

沒有她，人類就不會有現在的太空科技發展！NASA女黑人科學家強森25日過世，享年101歲。她是NASA少見的女性黑人員工，當時利用超級電腦計算出正確的太空船繞行軌道，讓人類首次太空任務能成功完成。她的故事也被翻拍成電影「關鍵少數」，獲得奧斯卡殊榮時她也在場，接受奧斯卡表揚她對女權的貢獻。

克服種族歧視藩籬

根據《英國廣播電台》報導，NASA於25日在推特上發表她的死訊，並讚揚她一生為打破種族與社會藩籬的努力。NASA署長布萊登斯坦也表示，現在NASA有能力進行火星任務，一切都要歸功於強森當初對月球任務的努力，她除了開拓人類探索太空的極限，也讓更多人不分種族、身分都可以探索太空。

強生是NASA中少見的黑人女科學家，一開始她也飽受差別待遇，甚至不能跟白人同事一起上廁所，但她優異的數學能力獲得當時的主管葛蘭賞識，請她加入團隊且獲得重用，協助NASA計算人類月球任務的軌道，只要一個計算偏差，太空人可能就會命喪太空

智慧與優雅女權代表

也因此才有後來的「阿波蘿11號」月球任務。她的故事後來被翻拍成電影「關鍵少數」，榮獲2017年的奧斯卡3項大獎提名，在頒獎典禮過程中，她也受邀到現場接受表揚。在電影中扮演她的女演員韓森得知她的死訊後，也在推特上發文，「感謝她將她的美麗、智慧與優雅分享給全世界」

《衛報》也提到，她在2015年獲得美國公民最高榮譽「自由勳章」，當時的總統歐巴馬認為她的精神跟美國「勇於突破、探索」的精神相符。前國務卿希拉蕊等名人也紛紛發文哀悼，並表達她在太空與女權上對美國的重大貢獻。

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