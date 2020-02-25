川普雖說生意要做 美政府傳仍研擬加大管制供貨華為

路透引述知情人士報導，儘管美國總統川普上周推文並已表態支持跟中國大陸做生意，但美國政府官員仍在考慮要如何加大限制供應元件給華為。

路透報導，美國政府上周四跨部會討論國家安全和對中國出口的問題，包括限制對華為出售晶片的提案，以及阻止銷售發動機給中國新型客機的計畫。據消息人士透露，由於川普反對，有關阻止奇異（GE）輸出發動機的議題顯然已不在議程，但加大管制供應商對華為仍在討論之列。

川普上周對新聞記者表示，他希望美國業者「得獲准做生意」。他說：「我的意思是，那些放在我桌上的公文無關國安問題，包括晶片製造商和其他種種。」

他強調，國安疑慮不該被用來當成外國公司難以買到美國產品的藉口。他的說詞和他行政團隊以國安和外交利益為由，嚴格限制美國企業對華為的銷售頗有出入。

依照目前規定，若美國製元件價值占高科技產品25%以上，美國得要求須經許可或禁止此產品由他國銷往中國大陸。

美國商務部已擬妥新規定，將對華為供貨元件占比降至10%，並擴大納入非科技產品，像是非敏感晶片在內的消費性電子產品。