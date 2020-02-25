招生受賄10萬判6月 前大學網球教練羞愧拔腿跑

涉嫌大學招生詐欺的奧斯汀德州大學前男子網球教練桑特(Michael Center)，24日因受賄10萬元被判六個月監禁。宣判後桑特感到羞愧難當，走出法院時撒腿奔跑，以避開媒體的採訪。

法官宣判時對桑特說：「我相信你是好人，但對你的行為不能漠視，你傷害了民眾對招生的信任，因此你必須入監。」聽到法官的話後，桑特癱坐在椅子上掩面抽泣。

桑特去年在波士頓的聯邦法院認罪參與大學錄取受賄，檢方說，從好萊塢明星到富豪和名流等家長，為把子女送進名校而大肆行賄，捲入大學錄取顧問辛格策畫的詐欺。

桑特在法庭上邊哭邊向親友道歉，並懇求法官不要送他入獄，說「我只想請你知道，我對參與受賄是多麼地內疚與羞愧。」桑特步出法庭時，見到眾記者後立刻撒腿猛跑，把他的律師和記者都甩在後面。

辛格為使奧斯汀德州大學把一名學生錄取為體育特長生，2015年送給桑特4萬元。後來辛格又飛到奧斯汀，在一座停車場與桑特會面時再給他6萬元，以促使他將這名學生錄取為網球特長生，但實際上該學生從來沒打過網球比賽。

檢方經過調查，去年逮捕了桑特等50人，指控他們竄改子女的考分和偽造子女簡歷，以便被名校錄取。少數家長和包括桑特在內的大學體育教練配合檢方的調查，並願當污點證人，以期待逃脫入監服刑。

桑特是第二個被判刑的體育教練，史丹福大學前帆船教練萬德摩(John Vandemoer)因詐欺錄取而受賄，去年被判刑一天。

但十多位家長仍試圖打掉面臨的指控，包括「歡樂滿屋」(Full House)的女星蘿莉·羅夫林(Lori Loughlin)及其時裝設計師的丈夫，他們因編造兩個女兒是運動員而被控，兩人定27日在波士頓出庭。

「欲望師奶」(Desperate Housewives)的女星費麗西蒂‧霍夫曼(Felicity Huffman)為竄改女兒的考分而行賄1萬5000元，去年在服刑11天後出獄。