快訊

鑽石公主包機返台者1人發燒 已送往負壓隔離病房

紓困條例三讀／防疫照顧假無津貼 趴趴走最高罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布萊恩特追悼會2萬人致哀 遺孀控告直升機公司

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合24日電
許多民眾排隊入場布萊恩特追悼會。美聯社
許多民眾排隊入場布萊恩特追悼會。美聯社

傳奇球星柯比布萊恩特(Kobe Bryant)與13歲女兒吉安娜(Gianna)的公開追悼會，24日在洛杉磯史泰博中心(Staples Center)舉行，2萬粉絲前來悼念；職籃NBA前球星喬丹(Michael Jordan)與歐尼爾(Shaquille O`Neal)致辭悼念時都落下男兒淚；柯比遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)也已請律師向直升機運營商提出過失致死(wrongful death)訴訟。

凡妮莎一開場便聲淚俱下回憶「靈魂伴侶」丈夫和「寶貝」女兒；「上天知道他們沒有彼此就不能在地球上存活」；提到女兒吉安娜遺傳到父親對籃球的熱愛與天賦，自己卻再也無法看到吉安娜成為體壇開拓者，更禁不住哽咽。

凡妮莎也說攜手21年的丈夫布萊恩特是「女兒最棒的父親」，教導四個女兒「面對困境時如何鼓起勇氣向前邁進。」

接著上台的喬丹與歐尼爾，回憶亦敵亦友的柯比，也不禁紅了眼眶。

喬丹說：「當柯比死去時，一部分的我也跟著死去」；他在台上多次拭淚並表示：「身為籃球選手、商人、說故事的人、以及一位父親，在籃球界，在生活中，身為一個父親，柯比毫無保留，全身心投入；柯比做什麼事都竭盡全力；打完籃球，他展現出有創意的一面，我想我們沒有人知道他有這一面。」

喬丹也開玩笑說，他落淚的畫面又會被製作成「哭泣的迷因(meme，意為在網路上瘋傳)」；「我跟我妻子說我其實不想來，因為我不想在接下來三到四年看到那些迷因；這就是柯比對我的影響。」

碧昂絲(Beyonce)、艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)、以及克莉絲汀(Christina Aguilera)等知名歌手也在現場用歌聲致意。

追悼會當天，凡妮莎委託律師向洛杉磯高等法院提出的訴訟稱，直升機駕駛左巴揚(Ara Zobayan)草率又粗心，眼見失事當天的多雲天氣狀況，卻沒有中止飛行；包括左巴揚、以及布萊恩特與吉安娜在內的九人，都在墜毀事故中喪生。

訴訟也點名島嶼捷運直升機公司(Island Express Helicopters Inc)，並主張左巴揚犯下八條過失罪狀，包括沒有準確評估天氣、在尚未充分準備的情況下飛行、以及無法掌控直升機。

訴狀稱：「被告島嶼捷運直升機公司違背義務以及過失，導致傷亡；本案原告已故親屬柯比布萊恩特的直接死因是左巴揚的過失行為所致，而被告島嶼捷運直升機公司必須代替承擔所有責任。」

直升機 吉安 Kobe Bryant

延伸閱讀

影／追思會前夕致敬布萊恩 運動品牌發黑色背景廣告

布萊恩追思會前 遺孀提告直升機營運商與駕駛

女籃傳奇追憶吉安娜 笑稱轉身跳投更勝詹皇

伸手助布萊恩遺孀下台 喬丹展現關愛與風度

相關新聞

影／淫魔溫斯坦性侵案兩罪成立 律師團將上訴

「#MeToo」運動指標性案件、好萊塢影視大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案24日確定兩項罪名成立，面...

外國領袖變小氣 2018川普政府收禮價值不如往年

根據聯邦公報（Federal Register）今天公布的資料，外國領袖對美國總統川普、其家人與高層官員似乎不像過去那麼...

招生受賄10萬判6月 前大學網球教練羞愧拔腿跑

涉嫌大學招生詐欺的奧斯汀德州大學前男子網球教練桑特(Michael Center)，24日因受賄10萬元被判六個月監禁。宣判後桑特感到羞愧難當，走出法院時撒腿奔跑，以避開媒體的採訪。

布萊恩特追悼會2萬人致哀 遺孀控告直升機公司

傳奇球星柯比布萊恩特(Kobe Bryant)與13歲女兒吉安娜(Gianna)的公開追悼會，24日在洛杉磯史泰博中心(Staples Center)舉行，2萬粉絲前來悼念；職籃NBA前球星喬丹(Michael Jordan)與歐尼爾(Shaquille O`Neal)致辭悼念時都落下男兒淚；柯比遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)也已請律師向直升機運營商提出過失致死(wrongful death)訴訟。

密蘇里州華婦紀夢奇命案 夫求歡遭拒起殺機

密蘇里州柏恩郡檢察官奈特(Dan Knight)日前向失蹤三個多月的華婦紀夢奇先生艾立吉(Joe Elledge)，提控一級謀殺罪，根據公開的調查文件指出，艾立吉在紀夢奇失蹤前曾試圖向妻子求歡遭拒，因而起了殺機。

飛車亂槍擊斃屋中老婦 達拉斯17歲少女自首

德州達拉斯南部一名17歲少女日前向警方自首，涉嫌在去年10月飛車槍擊(drive-by shooting)殺害一名79歲婦人。

MeToo制裁：好萊塢淫魔「重罪輕判」爭議

「90多位受害女性挺身而出，卻只有2項成罪？」掀起美國 #MeToo 風暴的好萊塢金獎製片哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein），24日在紐約判決結果終於出爐，判處溫斯坦2項性犯罪成立，可能面臨5至29年的徒刑。長年利用權勢在好萊塢影視圈性侵騷擾女星的溫斯坦，更是狼狽地當庭被逮捕拘留，然而雖然經過多年審理終於首度判決有罪，被認為是美國 #MeToo 運動的勝利里程碑，但成立的2項罪名——三級強暴罪和一級性犯罪——都不是溫斯坦最重的指控，另外被控的兩項「掠奪性性侵罪」和一級強暴罪皆未成立，讓溫斯坦逃過可能終身監禁的命運。溫斯坦仍決定繼續上訴，在紐約的判決之後，名聲與事業已然重挫的溫斯坦，接下來還要面對洛杉磯的法庭判決、以及多項民事訴訟案的攻防。

川普喊話看好股市 白宮向國會要求追加研發疫苗預算

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，對經濟造成嚴重影響，美股道瓊工業指數24日開盤重挫，最後收盤下跌1031.61點，...

傳考慮驅逐中國記者 美：會對中國行為做出回應

美國白宮國家安全會議（NSC）今天表示，美國正考慮對中國上週驅逐美國記者的「過份行為」做出回應

美國防部：軍隊使用人工智慧 採道德原則

美國國防部今天宣布，武裝部隊使用人工智慧已採用「道德原則」，這項措施目的在於勸服美國科技巨擘與軍方合作

追逐音速他最強！ 超音速飛行第一人 最高齡的也是他

人類歷史上首次超音速飛行至今已超過72年。完成這項壯舉的飛行員、美國空軍退役准將葉格（Charles Elwood "Chuck" Yeager），至今仍然健在，且剛歡度97歲大壽。

桑德斯談外交：中若侵台 必軍事干預

在美國民主黨總統候選人初選選戰居於領先的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯受訪表示，當選總統之後，他會和北韓領導人金正恩見面，而如...

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

新冠肺炎疫情燎原 道瓊期指暴跌600點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。