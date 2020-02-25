布萊恩特追悼會2萬人致哀 遺孀控告直升機公司

傳奇球星柯比布萊恩特(Kobe Bryant)與13歲女兒吉安娜(Gianna)的公開追悼會，24日在洛杉磯史泰博中心(Staples Center)舉行，2萬粉絲前來悼念；職籃NBA前球星喬丹(Michael Jordan)與歐尼爾(Shaquille O`Neal)致辭悼念時都落下男兒淚；柯比遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)也已請律師向直升機運營商提出過失致死(wrongful death)訴訟。

凡妮莎一開場便聲淚俱下回憶「靈魂伴侶」丈夫和「寶貝」女兒；「上天知道他們沒有彼此就不能在地球上存活」；提到女兒吉安娜遺傳到父親對籃球的熱愛與天賦，自己卻再也無法看到吉安娜成為體壇開拓者，更禁不住哽咽。

凡妮莎也說攜手21年的丈夫布萊恩特是「女兒最棒的父親」，教導四個女兒「面對困境時如何鼓起勇氣向前邁進。」

接著上台的喬丹與歐尼爾，回憶亦敵亦友的柯比，也不禁紅了眼眶。

喬丹說：「當柯比死去時，一部分的我也跟著死去」；他在台上多次拭淚並表示：「身為籃球選手、商人、說故事的人、以及一位父親，在籃球界，在生活中，身為一個父親，柯比毫無保留，全身心投入；柯比做什麼事都竭盡全力；打完籃球，他展現出有創意的一面，我想我們沒有人知道他有這一面。」

喬丹也開玩笑說，他落淚的畫面又會被製作成「哭泣的迷因(meme，意為在網路上瘋傳)」；「我跟我妻子說我其實不想來，因為我不想在接下來三到四年看到那些迷因；這就是柯比對我的影響。」

碧昂絲(Beyonce)、艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)、以及克莉絲汀(Christina Aguilera)等知名歌手也在現場用歌聲致意。

追悼會當天，凡妮莎委託律師向洛杉磯高等法院提出的訴訟稱，直升機駕駛左巴揚(Ara Zobayan)草率又粗心，眼見失事當天的多雲天氣狀況，卻沒有中止飛行；包括左巴揚、以及布萊恩特與吉安娜在內的九人，都在墜毀事故中喪生。

訴訟也點名島嶼捷運直升機公司(Island Express Helicopters Inc)，並主張左巴揚犯下八條過失罪狀，包括沒有準確評估天氣、在尚未充分準備的情況下飛行、以及無法掌控直升機。

訴狀稱：「被告島嶼捷運直升機公司違背義務以及過失，導致傷亡；本案原告已故親屬柯比布萊恩特的直接死因是左巴揚的過失行為所致，而被告島嶼捷運直升機公司必須代替承擔所有責任。」