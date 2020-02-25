密蘇里州華婦紀夢奇命案 夫求歡遭拒起殺機

密蘇里州柏恩郡檢察官奈特(Dan Knight)日前向失蹤三個多月的華婦紀夢奇先生艾立吉(Joe Elledge)，提控一級謀殺罪，根據公開的調查文件指出，艾立吉在紀夢奇失蹤前曾試圖向妻子求歡遭拒，因而起了殺機。

全案「合理懷疑陳述書」(probable cause statement)陳述，案發時艾立吉坐在妻子身上幫她按摩，也因此導致紀夢奇被壓住而無力反抗，由於其公寓及車輛均沒有找到任何血跡反應，檢警判斷紀夢奇是遭兇嫌勒斃後棄屍。

這份報告是由負責調查的警察米契爾(Alan Mitchell)所撰寫，文件中提到，艾立吉接受警方詢問時說，去年10月8日晚間9時30分前，紀夢奇躺在房間床上，他走過去壓在妻子身上替她按摩背部，並向妻子求歡但遭拒絕。

儘管艾立吉陳述，由於妻子已經好幾個月對他的要求反應冷淡，因此遭拒絕後就離開到客廳打電動、看YouTube影片。

但米契爾表示，紀夢奇身高五呎、體重約100磅，而艾立吉高六呎，體重170磅，一旦艾立吉壓在紀夢奇身上，紀幾乎無法做出反抗，根據10月15日警方拍照存證顯示，艾力吉身上沒有發現任何受傷跡象。

根據警察辦案經驗與訓練，當時艾立吉疑因不滿妻子反應，因此勒死了她，而通常遭勒斃的死者，現場不會留下血跡，這也可以說明之後警方並在其居住公寓，還有夫婦兩人的車輛上，為何均找不到血跡反應。

艾立吉的筆錄顯示，他稱曾在晚間11時30分看到紀夢奇已經在房間裡睡著，他則一直待在客廳裡睡覺，直到10月9日清晨5時被女兒哭聲吵醒，而他也在那時發現妻子不見了。

不過，艾立吉儘管妻子失蹤，卻一直沒有報警，也沒有告訴任何親友、同學，根據紀錄，10月9日他曾簡訊母親祝賀生日，也兩次簡訊給密蘇里大學同學告知自己要照顧女兒無法上學，但完全沒有提到紀夢奇失蹤一事。

10月9日當天，艾立吉明知妻子失蹤，但在當天上午10時30分卻決定帶著才一歲的女兒，開了許久的車到傑佛遜市(Jefferson City)放鬆一下，但他抵達該市時，又決定返回哥倫比亞市。

同日傍晚6時30分，他再度帶著女兒開車出門走走，這時儘管妻子已經沒有消息多時，他不僅沒有告訴任何人，也沒有試圖開始尋找紀夢奇。

警察紀錄顯示，艾立吉陳述當晚他開車去了艾許蘭德(Ashland)，接著去了小農莊谷斯立(Guthrie)，最後還繞到一處名為MKT的步道區，等回到家已經晚上10時。

警方後來從艾立吉的手機確認他的行蹤時，發現他9日晚間所去之處並未吻合其陳述，他刻意隱瞞到過41號高速路及拉明河(Lamine River)等地，這也是後來警方在拉明河附近多次進行搜索的主要原因。

警方合理懷疑其殺害紀夢奇的公開報告中說，由於紀夢奇的母親每天都會定時跟女兒視訊，但9日無法聯繫上女兒，因此委託了一位女兒在哥市的朋友直接到公寓找人，這時艾立吉才以視訊電話，告知在中國的岳母妻子失蹤。

警方表示，根據紀夢奇手機上的最後一次聯繫紀錄，是在8日晚間9時14分，與朋友沙克辛斯基(Jasmin Sekscinski)約好9日下午要一起去採購嬰兒食品，但她並未依約出現，此外，警方現掌握的所有證據，均指向紀夢奇從10月8日晚間失蹤後，完全沒有跟任何人聯繫過，推斷她早已遇害。