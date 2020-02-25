快訊

鑽石公主包機返台者1人發燒 已送往負壓隔離病房

紓困條例三讀／防疫照顧假無津貼 趴趴走最高罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

密蘇里州華婦紀夢奇命案 夫求歡遭拒起殺機

世界日報 / 特派員黃惠玲╱綜合報導

密蘇里州柏恩郡檢察官奈特(Dan Knight)日前向失蹤三個多月的華婦紀夢奇先生艾立吉(Joe Elledge)，提控一級謀殺罪，根據公開的調查文件指出，艾立吉在紀夢奇失蹤前曾試圖向妻子求歡遭拒，因而起了殺機。

全案「合理懷疑陳述書」(probable cause statement)陳述，案發時艾立吉坐在妻子身上幫她按摩，也因此導致紀夢奇被壓住而無力反抗，由於其公寓及車輛均沒有找到任何血跡反應，檢警判斷紀夢奇是遭兇嫌勒斃後棄屍。

這份報告是由負責調查的警察米契爾(Alan Mitchell)所撰寫，文件中提到，艾立吉接受警方詢問時說，去年10月8日晚間9時30分前，紀夢奇躺在房間床上，他走過去壓在妻子身上替她按摩背部，並向妻子求歡但遭拒絕。

儘管艾立吉陳述，由於妻子已經好幾個月對他的要求反應冷淡，因此遭拒絕後就離開到客廳打電動、看YouTube影片。

但米契爾表示，紀夢奇身高五呎、體重約100磅，而艾立吉高六呎，體重170磅，一旦艾立吉壓在紀夢奇身上，紀幾乎無法做出反抗，根據10月15日警方拍照存證顯示，艾力吉身上沒有發現任何受傷跡象。

根據警察辦案經驗與訓練，當時艾立吉疑因不滿妻子反應，因此勒死了她，而通常遭勒斃的死者，現場不會留下血跡，這也可以說明之後警方並在其居住公寓，還有夫婦兩人的車輛上，為何均找不到血跡反應。

艾立吉的筆錄顯示，他稱曾在晚間11時30分看到紀夢奇已經在房間裡睡著，他則一直待在客廳裡睡覺，直到10月9日清晨5時被女兒哭聲吵醒，而他也在那時發現妻子不見了。

不過，艾立吉儘管妻子失蹤，卻一直沒有報警，也沒有告訴任何親友、同學，根據紀錄，10月9日他曾簡訊母親祝賀生日，也兩次簡訊給密蘇里大學同學告知自己要照顧女兒無法上學，但完全沒有提到紀夢奇失蹤一事。

10月9日當天，艾立吉明知妻子失蹤，但在當天上午10時30分卻決定帶著才一歲的女兒，開了許久的車到傑佛遜市(Jefferson City)放鬆一下，但他抵達該市時，又決定返回哥倫比亞市。

同日傍晚6時30分，他再度帶著女兒開車出門走走，這時儘管妻子已經沒有消息多時，他不僅沒有告訴任何人，也沒有試圖開始尋找紀夢奇。

警察紀錄顯示，艾立吉陳述當晚他開車去了艾許蘭德(Ashland)，接著去了小農莊谷斯立(Guthrie)，最後還繞到一處名為MKT的步道區，等回到家已經晚上10時。

警方後來從艾立吉的手機確認他的行蹤時，發現他9日晚間所去之處並未吻合其陳述，他刻意隱瞞到過41號高速路及拉明河(Lamine River)等地，這也是後來警方在拉明河附近多次進行搜索的主要原因。

警方合理懷疑其殺害紀夢奇的公開報告中說，由於紀夢奇的母親每天都會定時跟女兒視訊，但9日無法聯繫上女兒，因此委託了一位女兒在哥市的朋友直接到公寓找人，這時艾立吉才以視訊電話，告知在中國的岳母妻子失蹤。

警方表示，根據紀夢奇手機上的最後一次聯繫紀錄，是在8日晚間9時14分，與朋友沙克辛斯基(Jasmin Sekscinski)約好9日下午要一起去採購嬰兒食品，但她並未依約出現，此外，警方現掌握的所有證據，均指向紀夢奇從10月8日晚間失蹤後，完全沒有跟任何人聯繫過，推斷她早已遇害。

失蹤 警察

延伸閱讀

哈登聯手衛少飆72分 火箭挫爵士報絕殺一箭之仇

NBA／出聲力挺戈貝爾 米契爾：批評者該閉上嘴

自選陣容受質疑 安戴托昆波：這些人和我很相似

NBA／米契爾26分領銜 爵士撲滅熱火奪4連勝

相關新聞

影／淫魔溫斯坦性侵案兩罪成立 律師團將上訴

「#MeToo」運動指標性案件、好萊塢影視大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案24日確定兩項罪名成立，面...

外國領袖變小氣 2018川普政府收禮價值不如往年

根據聯邦公報（Federal Register）今天公布的資料，外國領袖對美國總統川普、其家人與高層官員似乎不像過去那麼...

招生受賄10萬判6月 前大學網球教練羞愧拔腿跑

涉嫌大學招生詐欺的奧斯汀德州大學前男子網球教練桑特(Michael Center)，24日因受賄10萬元被判六個月監禁。宣判後桑特感到羞愧難當，走出法院時撒腿奔跑，以避開媒體的採訪。

布萊恩特追悼會2萬人致哀 遺孀控告直升機公司

傳奇球星柯比布萊恩特(Kobe Bryant)與13歲女兒吉安娜(Gianna)的公開追悼會，24日在洛杉磯史泰博中心(Staples Center)舉行，2萬粉絲前來悼念；職籃NBA前球星喬丹(Michael Jordan)與歐尼爾(Shaquille O`Neal)致辭悼念時都落下男兒淚；柯比遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)也已請律師向直升機運營商提出過失致死(wrongful death)訴訟。

密蘇里州華婦紀夢奇命案 夫求歡遭拒起殺機

密蘇里州柏恩郡檢察官奈特(Dan Knight)日前向失蹤三個多月的華婦紀夢奇先生艾立吉(Joe Elledge)，提控一級謀殺罪，根據公開的調查文件指出，艾立吉在紀夢奇失蹤前曾試圖向妻子求歡遭拒，因而起了殺機。

飛車亂槍擊斃屋中老婦 達拉斯17歲少女自首

德州達拉斯南部一名17歲少女日前向警方自首，涉嫌在去年10月飛車槍擊(drive-by shooting)殺害一名79歲婦人。

MeToo制裁：好萊塢淫魔「重罪輕判」爭議

「90多位受害女性挺身而出，卻只有2項成罪？」掀起美國 #MeToo 風暴的好萊塢金獎製片哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein），24日在紐約判決結果終於出爐，判處溫斯坦2項性犯罪成立，可能面臨5至29年的徒刑。長年利用權勢在好萊塢影視圈性侵騷擾女星的溫斯坦，更是狼狽地當庭被逮捕拘留，然而雖然經過多年審理終於首度判決有罪，被認為是美國 #MeToo 運動的勝利里程碑，但成立的2項罪名——三級強暴罪和一級性犯罪——都不是溫斯坦最重的指控，另外被控的兩項「掠奪性性侵罪」和一級強暴罪皆未成立，讓溫斯坦逃過可能終身監禁的命運。溫斯坦仍決定繼續上訴，在紐約的判決之後，名聲與事業已然重挫的溫斯坦，接下來還要面對洛杉磯的法庭判決、以及多項民事訴訟案的攻防。

川普喊話看好股市 白宮向國會要求追加研發疫苗預算

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，對經濟造成嚴重影響，美股道瓊工業指數24日開盤重挫，最後收盤下跌1031.61點，...

傳考慮驅逐中國記者 美：會對中國行為做出回應

美國白宮國家安全會議（NSC）今天表示，美國正考慮對中國上週驅逐美國記者的「過份行為」做出回應

美國防部：軍隊使用人工智慧 採道德原則

美國國防部今天宣布，武裝部隊使用人工智慧已採用「道德原則」，這項措施目的在於勸服美國科技巨擘與軍方合作

追逐音速他最強！ 超音速飛行第一人 最高齡的也是他

人類歷史上首次超音速飛行至今已超過72年。完成這項壯舉的飛行員、美國空軍退役准將葉格（Charles Elwood "Chuck" Yeager），至今仍然健在，且剛歡度97歲大壽。

桑德斯談外交：中若侵台 必軍事干預

在美國民主黨總統候選人初選選戰居於領先的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯受訪表示，當選總統之後，他會和北韓領導人金正恩見面，而如...

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

新冠肺炎疫情燎原 道瓊期指暴跌600點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。