飛車亂槍擊斃屋中老婦 達拉斯17歲少女自首

德州達拉斯南部一名17歲少女日前向警方自首，涉嫌在去年10月飛車槍擊(drive-by shooting)殺害一名79歲婦人。

17歲的金柏莉‧安‧賈西亞(Kimberly Ann Garcia)目前被送進達拉斯郡(Dallas County)監獄，被指控謀殺葛羅莉亞‧羅克(Gloria Roque)，保釋金被設定在15萬元。

警方稱，本案於去年10月31日約晚上11時發生在達拉斯南區一處社區；當時有一輛車行駛經過時開槍，擊中待在家中客廳的羅克；她被送到醫院後，仍宣告不治。

住在附近的一位家庭成員聽見五到六聲槍響後，趕到羅克家，但到了現場卻也無力救回羅克的性命；一位化名「賴瑞賴瑞」(Larry Larry)並不願透露姓氏的親戚說：「當時太可怕了；我們正在看足球賽時聽到槍聲；她通常會打電話給我們，不然就是我們去找她；我看到現場的一切，血流一地，讓我難以安眠。」

親戚說，羅克是華倫聯合衛理公會教堂(Warren United Methodist Church)合唱團成員，育有三個孩子。

警方也說，羅克的成年女兒當時也在家中，所幸沒有受傷；至少有一發流彈擊中另一間房屋，沒有造成人員傷亡。

賈西亞是這起槍擊案中第二名被起訴的青少年；本月稍早，警方逮捕與本案有關的一名青少年，但未公布其姓名或年齡。