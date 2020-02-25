川普喊話看好股市 白宮向國會要求追加研發疫苗預算

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，對經濟造成嚴重影響，美股道瓊工業指數24日開盤重挫，最後收盤下跌1031.61點，創兩年來最大跌點；美國總統川普在盤後透過推特信心喊話，表達對抗肺炎疫情的信心，並說看好股市表現；同時白宮已向國會請求一筆25億美元撥款用來對抗疫情。

根據路透等媒體報導，白宮管理及預算局發言人塞梅爾（Rachel Semmel）說，政府24日將25億美元追加經費案送交國會，用以加速疫苗研發、支援與採買需要的設備與耗材；其中10億美元將投入疫苗研發。

官員指出，行政部門將要求這筆撥款一次到位，給予主責的衛生部最大彈性運用；在野的民主黨日前曾建議川普政府向國會要求撥款，以因應肺炎疫情，當時川普政府還說為時尚早，如今隨著疫情擴大，執政團隊鬆口向國會求助。

在官員要求撥款之際，美國股市正面臨衝擊，美股上周起即反應疫情發展，有走低趨勢。隨著南韓、義大利及伊朗等國確診病例攀升，加深投資人疑懼，道瓊工業指數24日收跌1031.61點，跌幅3.56%；那斯達克指數跌355.31點或3.71%，標普500指數則下跌3.35%。

川普目前在印度訪問，24日透過推特談論新冠肺炎病毒表示：「美國將疫情控制得非常好；美國與所有國家都緊密聯繫，CDC跟世界衛生組織合作工作非常努力與聰明；我開始感覺股市會表現得很好」。