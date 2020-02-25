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美國防部：軍隊使用人工智慧 採道德原則

中央社 / 華盛頓24日綜合外電報導
美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。 美聯社
美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。 美聯社

美國國防部今天宣布，武裝部隊使用人工智慧已採用「道德原則」，這項措施目的在於勸服美國科技巨擘與軍方合作。

法新社報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）聲明指出：「人工智慧科技將使未來戰場出現很大的變化，但不會改變美國對負責合法行為的堅定承諾。」

根據聲明，經常批評中國公安使用臉部辨識技術的美國國防部已誓言，將針對人工智慧科技建立「詳盡且明確定義的使用方式」。

美國國防部聲明指出，這種透過經驗學習必要專門技術的科技，也將是「可靠」且具備使用上透明的系統制度。

因此，人工智慧科技將是「可支配的」：軍方將有能力解除或撤銷表現出意想不到行為的部署系統。

人工智慧武器相關問題在美國國防部向來頗具爭議性，美國國防部的基本原則是人類事先必須知曉－即武器本身無法自己決定是否攻擊目標。

由於缺乏人工智慧裝置武器以致這樣的原則仍模糊不清，在經與美國科技巨擘、主要大學和政府商議15個月後才有此定義。這次商議是由前谷歌（Google）執行董事長施密特（Eric Schmidt）帶領舉行。

在公司員工施壓下，谷歌2018年不願更新與美國國防部之間被稱為「專家計畫」（Project Maven）的合約。這項計畫使用機器學習在無人機影片中，如何辨別人類和物體。

美國國防部聯合人工智慧中心（Joint ArtificialIntelligence Center）主任夏納翰中將（Lt. Gen.Jack Shanahan）在向記者解釋人工智慧原則時說：「如果我們在3年前（推專家計畫時）就具備人工智慧道德原則，我們對嘗試做什麼和為何如此嘗試就能透明公開，也許會有不同的結果。」

國防部 公安 機器學習 人工智慧

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